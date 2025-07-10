شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن انطلاق المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال على الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الهلال الأحمر المصري، المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال، خلال المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عامًا، على الإسعافات الأولية، ورفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة، التعامل مع الأزمات والطوارئ، والسلوكيات السليمة والصحية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

وتتضمن المعسكرات ورش عمل تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية، وتنفيذ برامج ترفيهية و تعليمية لتنمية مهارات الأطفال، وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري وقع بروتوكول تعاون ، بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.