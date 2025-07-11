شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية تنتظر البلوجر "نور تفاحة" لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه "نور تفاحة" البلوجر الشهير براقصة الساحل، اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء، بهدف تحقيق أرباح مادية، لتطرح الواقعة تساؤل: متى يتحول المحتوى الرقمى إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ وما عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء؟.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لتحريات أجهزة الأمن بالجيزة، فإن “نور تفاحة” -واسمها الحقيقى سجا أشرف- كانت تنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تُوصف بأنها خليعة ومنافية للآداب العامة، بغرض جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

وتم ضبطها بمنطقة الهرم، وبحوزتها هاتف محمول يحتوى على مقاطع تُظهر “النشاط الإجرامي”، حسب وصف التحريات، وقد اعترفت الفتاة بما نسب إليها.

عقوبة نشر فيديوهات خاشة للحياء

ينص قانون العقوبات المادة 178، بان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض مطبوعات أو صور أو رسومات أو إعلانات أو رموز أو إشارات خادشة للحياء العام.”

وتضمنت المادة 269 مكرر من القانون، بان يعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع أو وزع صورًا أو تسجيلات لأفعال مخلة أو ذات طبيعة جنسية تخدش الحياء العام، ولو لم يكن الهدف منها التربح.