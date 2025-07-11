إرشادات مهمة لطالبات ثانوي عام الراغبات فى الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية علوم الرياضة (بنات) عن مجموعة من الإرشادات الهامة لطالبات الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بها، وذلك في ضوء ضرورة اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتُعد كلية علوم الرياضة للبنات بجامعة حلوان من الكليات الرائدة والمتميزة في مجال إعداد الكوادر النسائية المتخصصة في مجالات الرياضة واللياقة البدنية، وتفخر الكلية ببرامجها الأكاديمية المتقدمة، ومشاركتها الفعالة في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلى والدولى.

وتهدف اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة قياس قدرة الطالبة الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة سواء في مسار اختبارات الاستعداد البدني أو مسار اختبار المهارة، حيث تختار الطالبة أحد المسارين لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية.

أبرز الإرشادات والتعليمات لطالبات الثانوية العامة:

-تكون مدة الاختبارات على مدار يومان وتمد بحد أقصى يوم ثالث فقط وفقا للكثافة العددية وطبيعة كل كلية مع امكانية تعديل المحتوى اليومي والإعلان للطلاب.

-لا يسمح نهائيا بإعادة الاختبار لأي طالبة.

-الدرجة الكلية لاختبار الاستعداد البدني أو المهاري (60) درجة.

-تختار الطالبة بين أحد مسارين (إما اختبارات الاستعداد البدنى أو اختبار المهارة، على أن يقدم الطلب المتقدم لمسار اختبار المهارة في اليوم الأول مع جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونها لاعبة دولية / محلية أو حاصلة على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويلها تلقائيا لمسار اختبارات الاستعداد البدني على أن تتحمل الطالبة أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

الحد الأدنى لقبول الطالبة 60 ٪ من الدرجة الكلية (60) درجة بشرط أن تكون لائقة في قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية .

-تقرب الأرقام العشرية في الاختبارات لصالح الطالبة.

-يتم اعلان نتيجة الطول والوزن فقط على الطالبة، واستبعاد غير اللائقة من باقي الاختبارات.

-الإلتزام بالمواعيد المحددة من مكتب التنسيق.

-أن تشمل استمارة التقدم الحالة الاجتماعية وفي حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار أنها ليست حامل، وتتحمل المسئولية الكاملة عن أداء الاختبارات.

-الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف عن سلامة القلب والصحة العامة للطالبة لأداء الاختبارات.

-يجب ألا يقل الطول للطالبة عن 155 سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الأولمبيين والدوليين وكذلك المتفوقين رياضيًا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك الطلاب الوافدين.

-يراعى العلاقة بين الطول والوزن (الطول - 100) كمؤشر أسهل وأسرع وأقل تعقيدا على أن يكون المدى المسموح به لقبول الوزن (+ 10 كيلو جرام) دون تحديد درجة النحافة المناسبة لهذه الأجسام ، مع مراعاة في حالة الزيادة في العلاقة بين الطول والوزن ومع مراعاة نوع طبيعة الرياضة التخصصية إن وجدت بأن يتم الكشف على التناسق العام لبنية الطالبة وعدم وجود ترهلات دهنية زائدة، وفي حالة أن تكون هناك زيادة في الترهلات الدهنية تكون غير لائق.

اليوم الأول لاختبارات القدرات:

(التسجيل - الطبي - القوام - اختبار المسار)

-تسجيل بيانات الطالبة وتسديد الرسوم.

-الكشف الطبي المبدئي ويتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف عن سلامة القلب والصحة العامة لأداء الاختبارات.

-قياس الطول والوزن.

-اختبارات القوام في أحد المسارين ( اختبار الاستعداد - اختبار المهارة)

اختبار المسار :

يتم اختبار الطالبة في أحد المسارين ( اختبارات الاستعداد البدني - اختبار المهارة).

أولا : مسار اختبارات الاستعداد البدني : (الدرجة ٦٠)، الاختبارات من (٦٠) درجة، والنجاح من (٣٦) درجة بنسبة ٦٠٪.

عدد (1) اختبارات وهم:

اختبار السرعة ٥٠ متر عدو (۱۰) درجات).

اختبار التوافق الدوائر المرقمة (۱۰) درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (۱۰) درجات.

اختبار المرونة ثني الجذع أماما ولأسفل لأقصى مدى ممكن (۱۰) درجات).

اختبار التحمل الجري ٦٠٠ متر (۱۰) درجات).

ثانيا : مسار اختبار المهارة:

من ٦٠ درجة، والنجاح من (٣٦) درجة بنسبة ٦٠٪.

تقدم الطالبة في اليوم الأول ما يفيد قيدها بالاتحاد المعني بالرياضة التخصصية، ويكون في نفس العام الذي يجرى فيه الاختبار وبحد أقصى عام ماضي.

التقديم في اليوم الأول لجميع المستندات الدالة على ذلك بالكلية وترفق بملف الطالبة، ولا يحق لها تغيير المسار المتقدم عليه.

وهو مسار الممارسين الرياضة مصنفة وفقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة للرياضات المختلفة وتتقدم لها الطالبات اللاعبات وفقا للشروط التالية:

الدرجة الكلية للاختبار من (٦٠) درجة للتصنيف على فئتين الممارس الرياضة وفقا للمستوى وحقق مركز من 1 إلى 3.

والفئة الثانية الممارس الرياضة وفقا للمستوى ولم يحقق مركز من الثلاثة الأولى .

. يتم الاختبار لكل مهارة بمعرفة اللجنة كما هو مبين وفقا للبنود بالجداول حيث تؤدي الطالبة التي تختار مسار اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الاتي:

الألعاب:

- كرة قدم / كرة يد / كرة سلة / الكرة الطائرة / الهوكي / التنس / تنس الطاولة / الريشة الطائرة / الاسكواش / وغيرها .

- مسابقات الميدان والمضمار :

عدو: (١٠٠م / ٢٠٠ م / ٤٠٠ م).

الرمي: (قرص / جلة / مطرقة / رمح ).

الجري: (المسافات الطويلة / الضاحية / المارثون)

الوثب: (طويل / ثلاثي / عالي).

الجري:( المسافات الطويلة/ الضاحية/ المارثون).

المشي.

- الرياضات المائية:

السباحة / كرة الماء / غوص / غطس / باليه مائي

- المنازلات والرياضات الفردية:

(ملاكمة / مصارعة / جودو / تايكوندو / كاراتيه / رفع أثقال / وغيرها ).

-الجمباز : جمباز فني / ايروبيك / ترامبولين / ايقاعي.

-الدراجات: اختبار سباق الدراجات.

اليوم الثاني لاختبارات القدرات:

الاختبار الشخصي:

( (لائق / غير لائق تقوم اللجنة بالتأكد من صحة وسلامة النطق / السمع / الصوت / حسن المظهر / الثبات النفسي والانفعالي ومدى معرفة المتقدم بالمعلومات الرياضية العامة.

بالنسبة للوافدين يتم اختبارهم بنفس الاختبارات السابقة مع تخصيص مكان محدد مركزي وأيام محددة لإجراء اختبارات القدرات.

الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات:

بلوزة - بنطلون تدريب - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه، يفضل الحضور مرتدين بدلة تدريب Training Suit.

الأوراق المطلوبة للاختبارات:

التوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد الكترونيا، في تمام الساعة الثامنة صباحا ومعها ما يلي:

-الإيصال الدال على التسجيل، اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

-عدد 6 صور شخصية مقاس ٤×٦ سم.

-أصل رقم الجلوس وصورة منه.

-صورة بطاقة الطالبة ( الرقم القومي).

بالنسبة للطالبة المتقدمة لمسار اختبار المهارة يجب أن تقدم جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونها لاعبة دولية / محلية أو حاصلة على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويلها تلقائيا لمسار اختبار الاستعداد البدني، على أن تتحمل أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

شروط النجاح

حصول الطالبة على (٪٦٠) على الأقل من درجات اختبارات الاستعداد البدني أو اختبار المهارة، وحصولها على لائق في باقي الاختبارات.

جدير بالذكر أن خطوات التسجيل:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.egypt.gov.eg

2. اختيار صفحة "اختبارات القدرات".

3. تسجيل البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

4. اختيار الكليات المراد التقديم لاختباراتها.

5. تحديد الموعد المناسب.

6. طباعة إيصال التسجيل.