أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 12 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة في تطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المطارات المصرية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف الجوانب، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي الذي يعد أحد أكبر المطارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبوابة الرئيسة لدخول مصر، حيث خضع المطار لعمليات تطوير وتحديث مستمرة ليواكب أحدث المعايير العالمية.

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا، اليوم الجمعة، الموافق 11 من يوليو 2025م. وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألمانى لبحث مستجدات الوضع الإقليمى أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا فى إطار دعم العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا ومناقشة مستجدات الوضع الإقليمى. انتظام منظومة الحجز الإلكترونى لتذاكر قطارات السكة الحديد انتظمت منظومة حجز تذاكر القطارات علي خطوط السكة الحديد، والتي كانت تأثرت بحريق سنترال رمسيس، حيث وفرت وزارة النقل عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وكذلك طرق متنوعة للدفع، تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر. بدأت محاكم القضاء الإداري، اليوم الجمعة، تلقي الطعون المقدمة ضد أسماء ورموز المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الخميس القائمة المبدئية للمرشحين وأغلقت باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا. وزارة التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025. أتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025. وزارة التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026تنسيق الجامعات 2025.. إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات انتظام منظومة الحجز الإلكترونى لتذاكر قطارات السكة الحديدبدء تلقي الطعون على مرشحي الشيوخ بعد إعلان الأسماء والرموز تنتهى وزارة العمل، اليوم، الجمعة، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل جديدة فى دولة البوسنة والهرسك، فى عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة هناك، وذلك بمرتبات تصل إلى 52 ألف جنيه شهريا. كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المرحلة الثانية من المنظومة ستنطلق رسميًا فى سبتمبر 2025 بمحافظة مطروح، وتستهدف تغطية أكثر من 12 مليون مواطن فى خمس محافظات، هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. التأمين الصحى: انطلاق المرحلة الثانية للمنظومة بمطروح فى سبتمبر 2025 اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف بالبوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألمانى لبحث مستجدات الوضع الإقليمى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل النقيب ري بيران، قائد فرقة في لواء جولاني، في معركة بقطاع غزة، وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع إلى 890 جنديا. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 30 تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 12 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 30

الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لمجلس الشيوخ"إعلامى مجلس الوزراء" يكشف جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدماتوزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت اللهمقتل قائد فرقة فى لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلى بمعارك قطاع غزة