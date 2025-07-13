أخبار مصر.. الخليج 365 ينشر بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لـ النقل البحري والبري وذلك عن العام المالي 2025/2026 حيث حققت الشركة نتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026 تتمثل في تحقيق إيرادات بمبلغ 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.858 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

وزارة الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائى.. تفاصيل

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا رسميا بشأن الإلتهاب السحائي، حرصا منها على تعزيز الشفافية وإحاطة المواطنين بالمعلومات الدقيقة والموثقة علميًا حول مرض الالتهاب السحائي، وتجنبًا لتداول أي معلومات غير صحيحة أول مضللة.