شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخليج 365 ينشر بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ترقب نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع ”الخليج 365”..
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الخليج 365 ينشر بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية.. والاستعلام برقم الجلوس
ينشر الخليج 365 بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2025، برقم جلوس الطالب، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لـ النقل البحري والبري وذلك عن العام المالي 2025/2026 حيث حققت الشركة نتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026 تتمثل في تحقيق إيرادات بمبلغ 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.858 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.وزارة الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائى.. تفاصيل
أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا رسميا بشأن الإلتهاب السحائي، حرصا منها على تعزيز الشفافية وإحاطة المواطنين بالمعلومات الدقيقة والموثقة علميًا حول مرض الالتهاب السحائي، وتجنبًا لتداول أي معلومات غير صحيحة أول مضللة.
كشفت وزارة التربية والتعليم عن قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث قدم الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لأوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام 2025 تليفونيا والذين بلغ عددهم 34 طالب وطالبة 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية إعداد قيادات جامعية تمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم برامج تدريبية نوعية تُسهم في بناء كوادر قيادية مؤهلة قادرة على تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات المصرية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.
لقي شخصين مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر إنهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين وسط المحافظة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ونقل الجثامين إلي المشرحة.
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 10 شهداء بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 13 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.
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