شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء: إنشاء 60 ألف وحدة بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم، من ديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بمحافظة الإسكندرية في عدة قطاعات، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم إنشاء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لسكان العمارات الآيلة للسقوط، مؤكداً انه سيتم العمل على بدء هذا المشروع فوراً، فهذا المشروع لإنقاذ أرواح أهل الاسكندرية القاطنين بهذه العمارات ذات الخطورة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة تابع لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة.

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن أبناء مصر في الخارج يمثلون ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ويحظون بدعم واهتمام الحكومة المصرية، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع الجاليات المصرية، وتحرص على تعزيز الروابط معهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 يوليو بالزيادة الجديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الاتجاهات العالمية لسوق الدواء، وعددًا من التجارب الدولية في هذه الصناعة وأهم السياسات والإصلاحات التي قامت بها، والفرص والشراكات المحلية للنهوض بقطاع الدواء، حيث أشار المركز إلى أن قطاع الدواء يُعَد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في منظومة الرعاية الصحية العالمية؛ نظرًا لدوره المحوري في حفظ الأرواح وتحسين جودة الحياة؛ فهو لا يقتصر على إنتاج العقاقير فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة مترابطة من البحث العلمي، والتطوير التقني، والتصنيع، والتوزيع، وصولًا إلى الاستخدام الآمن والفعال من قبل المرضى. وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ شمال سيناء جهود التنمية بالمحافظة استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء د.خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنمية علي أرض المحافظة، واستعراض ملفات العمل الهامة التي تمس حياة المواطن السيناوى والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة. وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ شمال سيناء جهود التنمية بالمحافظة معلومات الوزراء: توقعات بنمو مبيعات الأدوية فى مصر 2025 لـ 5.7 مليار دولار وزيرة التضامن: صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج ركيزة أساسية فى تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا

رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود باستهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، في المدارس الأسبوع الجارى، حيث يستطيع الطلاب الحصول على النتائج من مدارس وتعتبر نتائج الطلاب في المدارس مستندا رسميا للطالب في حالة ما إذا كان الطالب سوف يدخل امتحانات الدور الثانى 2025. يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة الخاصة بالمواد الدراسية الأساسية وخاصة المواد التى أدى فيها الطلاب الامتحان فى الأسبوع الأخير وهى الأحياء والرياضيات والاحصاء، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، وسوف يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة قريباً. الجهاز المركزى للإحصاء: نصل لـ108 ملايين نسمة فى 18 أغسطس 2025 قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر سيصل إلى 108 ملايين نسمة يوم 18 أغسطس 2025، وتابع: كل 15 جزءا من الثانية يولد طفل فى مصر ومحافظات الوجة القبلى بها كثافات سكانية عالية . نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يومًا، والذى يجرى مناقشته حاليًا فى العاصمة القطرية الدوحة. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 35 درجة نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما الجهاز المركزى للإحصاء: نصل لـ108 ملايين نسمة فى 18 أغسطس 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025.. استمرار التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة

إسرائيل تعلن مقتل 3 جنود فى استهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع بقطاع غزةوزارة التعليم تتيح نتيجة الدبومات الفنية 2025 في المدارس