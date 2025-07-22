شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينظم ورشة عمل استطلاعية لمؤسسات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ورشة العمل الاستطلاعية الأولي لمؤسسات التمويل، وذلك ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وفريق صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وفريق تكافل وكرامة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات المالية الحاصلة علي رخصة هيئة الرقابة المالية من مختلف المحافظات والفئات.

واستهدفت الورشة استطلاع آراء الجمعيات والمؤسسات المالية، وفهم واقع السوق، وتحديد أولويات التدخل على الأرض، تمهيدًا لتوسيع قاعدة الشركاء المحليين وتعزيز فاعلية التدخلات التنموية.



تأتى هذه الورشة فى إطار التحضير لإطلاق دعوة تقديم الرغبة في التعاون، كخطوة نحو تفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، والذي ينفذه الصندوق باعتباره الذراع التنفيذي التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص دخل مستدامة، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر وتحفيز القادرين على العمل.

افتتحت الجلسة كل من أنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وثريا الأسيوطي اخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وتلا ذلك سلسلة من المداخلات الفنية والنقاشات المتخصصة، بمشاركة كل من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدحت عبد الرشيد مسئول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق، ودكتور أحمد حسين مديراً تنفيذيا لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بهيئة الرقابة المالية.