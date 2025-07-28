أخبار من السعودية.. الدمام 48 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 48 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 48 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.
- الرياض 45 درجة مئوية.
- جدة 42 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 39 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 44 درجة مئوية.
- سكاكا 43 درجة مئوية.
- جازان 39 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 46 درجة مئوية.
- المجمعة 43 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- الدوادمي 42 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
