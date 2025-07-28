أخبار من السعودية.. الدمام 48 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 48 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 48 درجة مئوية.- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 42 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 40 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 39 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 44 درجة مئوية.- سكاكا 43 درجة مئوية.- جازان 39 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 43 درجة مئوية.- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.- الدوادمي 42 درجة مئوية.- شرورة 45 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.