اليابان | باران: العشب البلاستيكي الذي يحرس نكهات السوشي في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

المطبخ الياباني 28/07/2025

تُستخدم شرائح الباران البلاستيكية الخضراء — والتي غالبًا ما تكون على شكل أوراق خيزران — في صناديق البينتو وأطباق السوشي ليس فقط كزينة تقليدية، بل أيضًا كفواصل عملية تساعد على منع اختلاط النكهات بين المكونات المختلفة، مما يحافظ على مذاق كل عنصر كما ينبغي. تعود أصول استخدامها إلى أوراق الخيزران الحقيقية التي كانت تُستخدم في الماضي بخصائصها المضادة للبكتيريا، مما أضفى على الباران وظيفة جمالية وصحية في آنٍ واحد.

النباتات البلاستيكية في علب الطعام

يُطلق على ”الباران“ أحيانًا اسم ”عشب السوشي“ بالإنكليزية، وهو شريط بلاستيكي أخضر يشبه أوراق الشجر، يُستخدم بكثرة في علب البنتو أو السوشي.

في الأصل، كانت تُستخدم أوراق نباتات طبيعية مثل الهاران (Aspidistra elatior) – وهو النبات الذي اشتُق منه اسم الباران – للفصل بين أنواع الطعام المختلفة، للحفاظ على نكهتها وجودتها، ولما كان يُعتقد أنها تملك خواصًا مضادة للبكتيريا.

أما اليوم، فقد حلّ الباران البلاستيكي محلّ تلك الأوراق، وبات يُستخدم كفاصل عملي يمنع اختلاط الروائح والنكهات، ويضفي في الوقت نفسه لمسة جمالية مميزة داخل العلبة.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)