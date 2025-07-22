شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: مسيرة طويلة من التغيير والان مع تفاصيل الخبر

تقدم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقيادات الجيش والشرطة وكل الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الثورة لم تكن مجرد لحظة تاريخية، بل كانت بداية مسيرة طويلة من التغيير، لا تزال آثارها حاضرة في واقعنا، تُلهم الأجيال بروح العزيمة والعمل من أجل مصر.

وأكد رئيس الأساقفة أن الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 23 يوليو لا تزال شاهدة على إصرار الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن تلك الثورة غيّرت ملامح الوطن وأعادت رسم طريق الكرامة والاستقلال. واختتم رئيس الأساقفة: نصلي أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام، وأن يمنحها الاستقرار والرخاء.