شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدَّم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية في ذكرى ثورة 23 يوليو، التي شكَّلت علامة فارقة في مسيرة الوطن، ورسّخت قيم الاستقلال والعدالة الاجتماعية. وبهذه المناسبة الوطنية، نصلّي أن يبارك الله مسيرة مصر ويحفظها آمنة مستقرة، مزدهرة بوحدة شعبها وقيادتها الحكيمة".

كما وجّه الدكتور القس أندريه زكي برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن ومقدراته.