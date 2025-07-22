شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التوفيق والازدهار.

وأكَّد مفتي الجمهورية، أن ذِكرى 23 يوليو ستظل مناسبة وطنية عزيزة في وجدان المصريين، لما تحمله من معاني العزم والإرادة والعمل من أجل بناء وطن قوي ومتقدم، مشيرًا إلى أن إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على الاحتفاء بتاريخ مجيد فحسب، بل يحمل دعوة صادقة إلى تعزيز روح الانتماء، واستلهام معاني الإخلاص والعمل والتكاتف من أجل مستقبل أفضل، مضيفًا أن الوفاء لتلك المعاني يكمُن في مواصلة العمل الجاد، وترسيخ روح المشاركة والمسؤولية، بما يسهم في تجاوز التحديات، والمُضي بالوطن نحو مستقبل يليق بأبنائه.

واختتم المفتي بيانه سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها، ويزيدها أمنًا واستقرارًا ووحدة، ويكلل جهود أبنائها المخلصين بالتوفيق والسداد.