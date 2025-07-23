شكرا لقرائتكم خبر عن اقترانات بديعة وزخات شهب.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الفلك على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر يوليو الجاري ، مع عدد من الظواهر الفلكية المميزة التى يشاهد بعضها بالعين المجردة ، نستعرضها فى السطور التالية بالتواريخ والتفاصيل .

24 يوليو/ القمر الجديد (محاق شهر صفر)

عندما يقترن أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس ، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه مع الشمس حيث يشرق ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد

وعند خروج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد ، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء بعد غروب الشمس مباشرة أثناء الشفق المسائي.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة ..

26 يوليو/ القمر وقلب الأسد

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما .

تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:10 مساءا تقريبا ..

29-28 يوليو - زخة شهب دلتا الدلويات

وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة ، وتأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء، وتظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء .

28 يوليو/ القمر والمريخ

عند غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) .. ويُرى هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء الغربية حتى يبدأ المشهد بالغروب بغضون الـ 10:05 مساءا تقريبا.

31 يوليو/ القمر و ألفا العذراء

عند غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الـ 11:20 مساءا تقريبا .

ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس ، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية ..

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال، لافتا إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر في السماء وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .

وأشار إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، موضحا أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.