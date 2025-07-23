شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لم يعد هناك فصل فى مصر به أكثر من 50 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يعد هناك فصل فى مصر به أكثر من 50 طالبا، موضحا أن استراتيجية التعامل مع كثافة الفصول اعتمدت على استغلال الفراغات المتواجدة فى المدارس مثل غرف الكنترول وكذلك تطبيق نظام "الفصل المتحرك".

وأضاف وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سي"، مع الاعلامى اسامة كمال، المذاع على قناة دى ام سى، أننا استطعنا استحداث 98 ألف فصل لمواجهة كثافة الفصول من خلال استراتيجية عمل متكاملة، مفيدا بأن لدينا 60 ألف مدرسة بمختلف انواعها فى مصر ولم يعد هناك فصل فوق ال50 طالبا.

وتابع: "الوصول بكثافة الفصول لما دون الـ50 طالبا هو رقم مرضى جدا كما كان لدينا عجز فى أعداد المعملين يصل إلى 469 الف معلم"، مشيرا إلى أن دخول 98 ألف فصل جديد لخفض كثافة الفصول زاد من العجز فى عدد المعلمين لكن استطعنا حل أزمة عجز اعداد المعلمين ولا يوجد مادة اساسية داخل الفصل بدون معلم.