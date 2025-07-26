شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تعلن إجراء 125 عملية قلب مجانًا خلال شهر لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي إجراء عدد 125 عملية قلب مجانًا خلال شهر يوليو الجارى لجميع الأعمار بمحافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة اجمالية 11 مليون و250 ألف جنيه استكمالًا لأنشطتها الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين، وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى وذلك فى إطار تقديم الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعلن محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن عمليات القلب شملت القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وأنه تم تحديد الحالات بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعى من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية للوصول إلى الأسر المستحقة غير القادرين.

وأوضح محمود فؤاد أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظات وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية

.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.