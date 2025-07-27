شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. البابا شنودة الثالث معلم الأجيال وبطريرك القلوب والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 لبطريركية الإسكندرية، في 3 أغسطس المقبل، وواحد من أطول من تولوا البابوية، حيث جلس على الكرسي البابوي من 1971 حتى 2012.

ولد نظير جيد روفائيل في قرية سلام بأسيوط عام 1923، وتلقى تعليمه في عدة محافظات. انخرط خدمة في التربية الكنسية، وتفرغ للوعظ عام 1949، قبل أن يدخل حياة الرهبنة عام 1954 بوادي النطرون باسم "الأنبا أنطونيوس السرياني".

تحول إلى التعليم الكنسي وتقلد مناصب عدة، ثم اختير أسقفًا للتعليم عام 1962، قبل أن يُنتخب بابا بالإجماع سنة 1971، ليدير الكنيسة لأكثر من أربعين عامًا، حتى رحيله في مارس 2012 .

وخلال فترة حبريته، أرسى نهضة تعليمية وروحية، أسس معهد الكتاب المقدس والرعاية والتربية، كما أشرف على إنشاء القنوات الفضائية القبطية الأولى، منها "آغابى" و"CTV" و"مار مرقس" .

كما امتدت جهوده للعلاقات المسكونية، فاختير رئيسًا لمجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس العالم، ونسق زيارات لمصر والخارج، وأسهم في تعزيز الحوار بين الكنائس والطوائف المختلفة .



