وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025" - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة (نظام حديث)، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم، تبدأ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

- يوم السبت 16 أغسطس 2025: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 17 أغسطس 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الأثنين 18 أغسطس 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025: امتحان الفيزياء شعبة علمي والتاريخ شعبة أدبي.

- يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025: امتحان التربية البحتة علمي رياضة.

- يوم الخميس21 أغسطس 2025: امتحان الكيمياء علمي والجغرافيا أدبي.

- يوم السبت 22 أغسطس 2025: امتحان الأحياء شعبة علمي علوم والرياضيات علمي رياضة والإحصاء أدبي.



