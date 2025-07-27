شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يوجه بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرصها على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في الدول الأعضاء، أعلنت جامعة الدول العربية عن تشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس 2025، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجّه الأمين العام بتشكيل البعثة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وتضم البعثة 15 عضوًا من جنسيات عربية متعددة، سيتم توزيعهم على عدد من الدوائر الانتخابية والمحافظات في أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تعقد البعثة سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف الاطلاع على التحضيرات الجارية وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وستصدر البعثة بيانًا تمهيديًا يتضمن الملاحظات الأولية بعد انتهاء يومي التصويت، يعقبه تقرير نهائي يتضمن استنتاجات مفصلة وتوصيات تهدف إلى دعم وتطوير الممارسات الديمقراطية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية في مصر.

يأتي هذا التحرك في سياق الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لمواكبة العمليات الانتخابية في الدول الأعضاء، باعتبارها مرتكزًا أساسيًا لبناء مؤسسات شرعية وتعزيز المشاركة السياسية في العالم العربي.