شكرا لقرائتكم خبر عن "راعي مصر" عضو التحالف الوطني تشارك في تنفيذ قوافل طبية بمشروعات السكن البديل والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزارة التضامن الاجتماعي في خطة عمل تنفيذ القوافل الطبية التوعوية التي يتم تنفيذها داخل مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للاسر الاولي بالرعاية داخل مشروع السكن البديل بروضة السيدة بالقاهرة

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة راعي مصر للتنمية في توفير الخدمة الطبية و تحسين جودتها للأسر الاولي بالرعاية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية



ووأوضحت المؤسسة أنها شاركت بالوحدات الطبية المتنقلة و الطاقم الطبي لكافة التخصصات الطبية ( نساء - جلدية - عظام - باطنة - أطفال - رمد - أنف و أذن ) بالاضافة إلي توفير الأدوية بشكل مجاني لأهالي المنطقة بعد الكشف عليهم مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات حوالي 350 مريض .

وأكدت المؤسسة حرصها على التعاون مع وزارة التضامن في هذا المشروع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي يتم تقدمها مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جوة الحياة للمواطنين .