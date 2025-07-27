شكرا لقرائتكم خبر عن توافد قيادات “الجبهة الوطنية” على مؤتمر الحزب بالإسكندرية دعمًا لإيهاب زكريا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قيادات حزب الجبهة الوطنية في التوافد على مقر المؤتمر الجماهيري الحاشد بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، دعمًا للنائب المهندس إيهاب زكريا عطا الله، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في أجواء حماسية تعكس الالتفاف الشعبي حول الحزب ومرشحه.

ويشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات الحزب، في مقدمتهم السيد القصير، الأمين العام للحزب، ومحمد فرج عامر، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، واللواء قاسم حسين، أمين أمانة التواصل الجماهيري، واللواء عادل لبيب، أمين شؤون المجالس المحلية، واللواء أحمد سعد، أمين العضوية، وعايدة محيي الدين، أمين النقابات المهنية، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، إلى جانب عدد أخر من قيادات الحزب والشخصيات العامة والقيادات الشعبية.

وتأتي هذه المؤتمرات الجماهيرية في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح برامج مرشحيه، والتشجيع على المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل، تأكيدًا لدعم الحزب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وترسيخًا لقيم المشاركة الوطنية الفاعلة.