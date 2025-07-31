شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تشهد أول مؤتمر حاشد للسيدات دعما لمرشح "الجبهة الوطنية" لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت شيرين بركات، أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، أول مؤتمر انتخابي نسائي حاشد مخصص للسيدات فقط بالمحافظة، وذلك لدعم مرشح الحزب لمجلس الشيوخ، المهندس فتحي دسوقي عبده.

أقيم المؤتمر اليوم الأربعاء في أجواء من الحماس والتفاعل، بحضور عدد من قيادات الحزب، من بينهم أحمد سيف الأمين المساعد للحزب ، ومحمد عبد الفتاح عبد اللا أمين مساعد التواصل السياسي، إلى جانب أمانة مركز شبين القناطر، وأمانة مدينة شبين، وعدد من أمينات المرأة بالمراكز المختلفة.

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من سيدات القليوبية من مختلف الفئات العمرية والمهنية، حيث أعربن عن دعمهن الكامل لمرشح الحزب، مؤكدات على أهمية دور المرأة في دعم العملية السياسية والمشاركة الفعالة في اختيار ممثليها تحت قبة البرلمان.

وقد عبّر مؤتمر سيدات حزب الجبهة بمحافظة القليوبية، بالحضور الحاشد للسيدات، عن المكاسب العديدة والنجاحات غير المسبوقة التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما دفع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الإشادة بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم وتمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات تنظمها أمانة المرأة بالقليوبية لتعزيز مشاركة السيدات في العمل السياسي، ودعم مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



جانب من المؤتمر



المؤتمر



مؤتمر الجبهة الوطنية



المؤتمر فى القليوبية



مؤتمر الجبهة الوطنية بالقليوبية



مؤتمر الجبهة الوطنية فى القليوبية