شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى تنظم يوما رياضيا لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

نفذت جمعية رسالة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يومًا رياضيًا مبهجًا لـ 30 طفلًا من أبطالنا ذوي القدرات الخاصة، إيمانًا بأهمية الجانب البدني والصحي في تنمية أبنائنا.

أتاح هذا اليوم المليء بالطاقة والحماس الفرصة لأطفالنا لاكتشاف قوة أجسادهم وروحهم الرياضية من خلال تدريبات ممتعة وألعاب جماعية مصممة خصيصًا لهم، مما عزز ثقتهم بأنفسهم ورسم البسمة على وجوههم.

يأتي هذا النشاط في إطار جهود التحالف الوطني لتمكين ودعم ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات.