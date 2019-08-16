الجديد جداً اليوم عبر حسابها الرسمي الجمعة 16/8/2019 مجموعة بي أوت كيو تعلن طرح جهازها الجديد بسعر...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية، تنقل كل مباريات الدوريات الكبري بالمجان وبدون دفع أشتراكات، فقط شراء جهاز الاستقبال الخاص بالقنوات ثم عمل برمجة للقنوات العشر للباقة وتستمتع بالكرة العالمية.

أعلنت قنوات بي أوت كيو اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي، أن المجموعة ستطرح جهازها الجديد المحدث في الأسواق قريباً، والغير قابل للتشويش من قبل بي إن سبورت، بسعر 80$ أي ما يوازي 300 ريال سعودي، في جميع منافذ البيع خلال الأيام القليلة القادمة، ولعملائنا الكرام نقول لا داعي للقلق بي أوت لن تنتهي.



هل هناك تدخلات وأوامر عليا بغلق بي أوت كية

بد أن انتشرت الأقاويل بأن توقف بث قنوات بي أوت نتيجة أوامر عليا، وتدخلات من جهات عليا، فقد أصدرت شبكة بي أوت بياناً توضح فيه الحقيقة، أن السب الحقيقي لغلق البث هو التحديثات التي تجريها وبعض المشاكل الفنية التقنية فقط.

ماهي الخاصية الجديدة التي ستحل مشكلة بث بي أوت

يقول مصدر بشبكة بي أوت أن خاصية iptv هي الحل لمشكلة البث وعدم التشويش، لأن أضافه هذه الخاصية تتيح لك مشاهدة جميع القنوات على الجهاز، بدون أدنى مشكلة ولا تحتاج إلي سرعات نت عالية، فسرعة 3 ميجا كافية للتشغيل بدون تقطيع.

تضع مجموعة قنوات بي أوت كيو بين أيديكم محبي الباقة، الأوسع انتشاراً في الوطن العربي وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، الخطوات السهلة والميسرة لتحديث الأجهزة الخاصة بالباقة، لكي يتم إعادة البث عليها من جديد والاستمتاع بمشاهدة المباريات العالمية الكبري.

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا نحن سنوافيكم بكل جديدـ، وقت حدوثه في قضية الساعة لعشاق مشاهدة المباريات الكبري، وجميع الأخبار سنطلعكم عليها في الحال، فكونوا معنا وضعوا المقال في المفضلة عندكم ليصلكم كل جديد.

هل توقف قنوات بي أوت كيو نتيجة أتفاق أو ضغوط لتوقف القناة

يتساءل المهتمون لعودة قنوات بي أوت كيو عن السبب الحقيقي، لتوقف بث مجموعة قنوات بي أوت الشهيرة، التي كسرت احتكار قنوات بي إن سبورت، وبدأ البعض يردد أن سبب التوقف هو ضغوط من مسئولين كبار لتوقف البث، وهو ما نفته قطعياً إدارة المجموعة، وقالت أن السبب هو إجراء تحديثات موسمية لتقوية الإشارة لتجنب التشويش المتعمد من قبل بي إن سبورت.

رؤية الأعلام المصري لاحتكار بي إن سبورت للمباريات

قالت مجموعة بي أوت أنها ستعتمد نظام جديد للحماية من التشويش المتعمد من قبل بي إن سبورت القطرية، وطالبت من مستخدميها تحديث أجهزتهم لاستقبال الإشارة الجديدة، التي يعملون على تطويرها الآن وكما هو موضح بالصورة أعلاة أتبع طريقة التحديث السابقة.

الشغل الشاغل لمتابعي قنوات بي أوت كيو والسؤال الذي يتردد طوال الوقت، هو ما سبب توقف قنوات بي أوت كيو ومتى يعود البث، نشرة المجموعة على موقعها الرسمي، أن القناة تقوم بعمل بعض التحديثات لكي تعاود البث بصورة أوضح، نظراً للتشويش المتعمد على إشارة البث، وأنه في القريب العاجل سوف يعود البث من جديد، أكدت شبكة قنوات بي أوت كيو لمتابعيها في كل مكان في الوطن العربي، أن المجموعة ستعود للبث مرة أخرى، من خلال تحديثات تقوم بها المجموعة لتفادي التشويش المتعمد عليها،ويقول المختصون الفنيون أنه يجب تحديث الأجهزة التي تستقبل الإشارة “الرسيفر”، لكي يتم تشغيل المجموعة الجديدة عليها، وأن هناك عدة أنواع من الريسيفرات التي يمكن أن تحدث وتستقبل أشارة القناة الجديدة، ومن تلك الأجهزة ما يلي، ريسيفر تايجر 8 ،رسيفر كوماكس H7، رسيفر أكستريم90000 ، ستار سات 2000 ،رسيفر سيناتور999 .

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. أنتظرو أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء اليوم الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة ومعروف أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، لوقف بثها وسنتعرف في الفترة القليلة القادمة ما ستسفر عنه الأحداث.

قد يهمك معرفة تفاصيل مباراة ليفربول وتشلسي الليلة

تعرف على المشكلة التي ستواجه المشاهد المصري

من المعروف أن المصريون يعتمدون على أجهزت “الشيرنج”، التي تعمل على فتح قنوات بي أوت كيو، وقال الدعم الفني للشبكة أن الشبكة تهدف إلي عمل تشفير، سيكون أكثر قوة ويصعب اختراقه، في الفترة القادمة وذلك لتأمين بث المجموعة من محاولات التشويش المتعمدة،ويجب على المشاهد المصري يحرص على شراء الجهاز الأصلي المعتمد، والذي سيجري عليه التحديثات الجديدة التي تجري الآن، لتجنب الإيقاف لمجموعة القنوات ال10 لبي أوت، لأن التحديثات التي تجري الآن لن تفيد إلا الأجهزة الأصلية المعتمدة من الشركة المصنعة، لأجهزة الرسيفر الخاص بي أوت كيو.

تعرف على بيان شبكة بي أوت كيو حول سبب قطع الشارة

أعلنت شبكة قنوات بي أوت كيو الرياضية، أن سبب التوقف يرجع إلي إجراء الشبكة تحديثات جديدة ومتطورة، لتجنب التشويش المتعمد من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقالت الشبكة أن القنوات ال10 للباقة ستبث خلال الأيام القليلة القادمة، وأن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ستبث من خلال الباقة، .

نبذة مختصرة عن مجموعة بي أوت كيو.

بي أوت كيو هي باقة مكونة من 10 قنوات بدأت بثها عام 2017،حيث تبث بشكل متزامن مع مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحتوي أجهزة فك التشفير بالباقة على إمكانية الوصول إلي منصات أي بي تي في، المختلفة التي تقدم عدد من القنوات الحية، تبث من كوبا وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا.