ريهام عبد الغفور تدخل في نوبة بكاء وتكشف اللحظات الأخيرة من حياة والدها 

الإحساس بالفشل والضياع

الدعم أساس نجاحها

الموت المفاجئ وتأثيره عليها

تفاصيل المكالمة الأخيرة بينها وبين والدها

إحاسيس متناقضة واختلاف رؤيتها للحياة

رسالة ريهام عبد الغفور إلى والدها

مسلسل "كتالوج" خلطة بين مشاعر الحنين وألم الفقد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - تصدر اسم الفنانةترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حلولها ضيفة مع الإعلامية والفنانةفي برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC "، حيث فتحت الفنانة قلبها وتحدثت عن الكثير من أمورها الشخصية والفنية؛ وكان من أبرزها حديثها عن والدها الفنان الراحلومدى التأثير النفسي العميق لرحيله على حياتها الفنية والشخصية.كشفتعن مدى التأثير النفسي العميق لرحيل والدها عن حياتها؛ موضحة أنها كانت تشعر بالفشل والضياع بعد رحيله، لأنه كان بالنسبة لها مصدر السند والأمان والدعم؛ حيث قالت: "مبدئيا أبويا مكنش بيختار معي أعمالي أو يذاكر معي، ومع ذلك وفاته سببت لي حاجة نفسية غريبة جدًا، كان بيجي لي انهيارات ونوبات هلع في تصوير مسلسل "كتالوج" ، وكنت متأكدة إني هفشل ومش هعرف أمثل تاني خالص".وأكملت: " أبويا كان يمثل لي السند والضهر والأمان والحنان، فهو مش مجرد أب؛ هو أب فوق المثالية بكثير، وعندما عُرض مسلسل "كتالوج" قعدت ما اتفرجتش عليه لغاية لما تأكدت إنه نجح وعجب الناس، وقتها بس اتشجعت إني أشوفه، لأني كنت خايفة من كتر ما كنت حاسة إني كنت سيئة جدًا وقتها".وتابعت: "لم أكره مسلسل كتالوج بالعكس كنت أحبه كثيرًا بسب الدعم الذي تلقيته من جميع أفراد العمل على رأسهم المخرج وليد الحلفاوي، ولكنه يذكرني دائمًا بوقت قاسي مريت عليه في حياتي، وخاصة كمان التروما التي حصلت معي وإحساسي أني مش هعرف أشتغل، وكنت أتناول أدوية مضادة للاكتئاب".اطلعوا على ريهام عبد الغفور تبكي متأثرة وتكشف كواليس فقدان والدها: كسرني نصفينكما تحدثتعن رحيل والدها الفنان القديربشكل مفاجئ؛ قائلة: " لأن أبويا راجل عظيم، مات موتة عظيمة بدون ألم أو معاناة قبل وفاته، الطريقة التي رحل بها كانت الأفضل له، حتى وإن كان الوجع الآن عندي أنا؛ لكن الأهم بالنسبة لي أنه لم يشعر بالألم".وتابعت : "لكن طبعًا طريقة الوفاة كانت قاسية جدًا، لأنها كانت مفاجئة، ولأن أبويا كان راجل لغاية آخر يوم من عمره كان هو من يقوم بعمل كل شيء لنا، حتى الشاي كان يصر على تحضيره بنفسه، ويرفض أني أعمله، وكان راجل رياضي ويمشي كثيرًا".وأكملت ريهام : "أنا أصلا كنت دائمًا رافضة لفكرة وفاة والدي، لدرجة أن خططي المستقبلية لمدة 10 أو 15 سنة كانت تتضمن وجود أبويا فيها".واستطردت في الحديث راوية تفاصيل اللحظات والمكالمة الأخيرة بينهما: "هو كان جاي يتغدى عندي، ولسه كنا بنتكلم في التليفون قبل الحادثة مباشرة، وكنت بكلمه على هاتف أمي لأنه كان تائهًا في الطريق، وبعدها كلمني وقالي اني خلاص لقيت الطريق، وبعدها اتلقى اتصال من سيدة لتخبرني بأن والدي ووالدتي عملوا حادثة، فالموضوع كله كان أكبر من تحملي".وأشارت أنها كانت معه بالمستشفى ولم يخبروها أنه توفى، مشيرة أن الأمر كله كان قاسيًا جدًا عليها؛ حيث قالت: "أنا وصلت المستشفى والدكتوركان يعلم بخبر الوفاة، ولم يستطع أحد أخباري بالأمر، فالموضوع كان مفاجأة مرعبة بالنسبة لي، وهو فعلًا مكنش بيحب يطلب مساعدة في أي شئ من حد، فهو فعلًا مشي من غير ما يطلب من حد كوبايه مياه".كما كشفتعن إحساسها بعد وفاة والدها قائلة: "حسيت إحساسين متناقضين، حسيت أني كبرت أوي، روحي شاخت، وفي نفس الوقت شعرت أني طفلة صغيرة مش عارفة أتصرف من غيره، لأنه كان سند وظهر بشكل غير طبيعي، ويمتلك حنية وطيبة قلب فظيعة، مفتقدة الأحساس بالأمان من بعده، وفهمت كلمة "الدنيا مابقاش ليها طعم" من بعده، حتى الأكل والنجاح؛ ببقى ممتنة ومبسوطة بالنجاح ولكن مش زي وجود أبويا".وأكملت : "نظرتي للحياة كلها اختلفت، فبقيت أبص للدنيا بأنها بسيطة، فكرة خوفي من الموت خلاص مبقتش موجودة، بالعكس بقيت أحس أن الموت دا هيودني للناس اللي بحبها".وتابعت : "بتمنى أسيب أثر عند أولادي مثلما ترك أبويا أثر كبير فينا أوي، لأننا كنا شبعانين حب وحنية منه أوي".ودخلتفي نوبة من البكاء أثناء توجيهها رسالة إلى والدها الراحل؛ قائلة: " يا رب يكون راضي عني، وكل ما أعمل حاجة، سواء في شغلي أو في حياتي أو كأم أو ابنة، بكلمه في الصور وأقوله يارب تكون راضي عني".يذكر أن الفنانرحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2023 وذلك بعدما تعرض لمروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتسبب هذا الحادث في رحيله على الفور.قد يعجبكم صلاح عبد الله عن أشرف عبد الغفور: مزيج رائع من العلم والثقافة والفن والإبداعالجدير بالذكر أن النجمةقد أكدت من خلال منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام" لكل محبيها وجمهورها على أن مسلسلها "كتالوج" سوف ينال على إعجابهم لكون حبكته الدرامية رائعة ومليئة بالمشاعر الدافئة، واصفة اياها بـ "اللطيفة الجميلة".وحرصت "ريهام" في منشورها، على توجيه رسالة شكر خاصة لكل شخص ساندها ودعمها أثناء تصوير مشاهدها هذا المسلسل، خاصة وأنه أول عمل قامت بتصويره بعد وفاة والدها الفنانمسلسل " كتالوج " ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ، إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" () بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجزًا عن التواصل معهم، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، سماح أنور،، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.يمكنكم قراءة آخرهم سليمان عيد.. فنانون جسدوا مشهد الوفاة وتحول لحقيقةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».