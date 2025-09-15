تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-09-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8-12 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (8-12 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل