الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” يسخر من حاملي البيتكوين مصرحا: الجميع يبيع الآن!

سخر “بيتر شيف”، الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس لشركة “Echelon Wealth Partners”، من أنصار البيتكوين عبر منصة X، مؤكدا أن المستثمرين، سواء من أصحاب الشهية للمخاطرة أو المتحفظين، بدأوا في التخلي عن العملة الرقمية.
وأشار “شيف” إلى أن كلا من الأسهم ولببيتكوين سجّلا مؤخرا مستويات قياسية، إلا أن أداء البيتكوين لم يواكب الزخم القوي للأسواق التقليدية، لا سيما مؤشر ناسداك، الذي بلغ ذروة تاريخية قبيل الخفض المتوقع لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل، حافظ الذهب على اتجاه صاعد، متجاوزا 3600 دولار لأول مرة، في حين لا يزال سعر البيتكوين دون ذروته المسجلة في أغسطس عند 124,128 دولارا، بانخفاض يبلغ نحو 6.2%.
وبينما يرى البعض خفض الفائدة تحفيز للسوق، يعتقد “شيف” أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ فادح، معتبرا أن السياسات الحالية شديدة التساهل، وتتطلب رفع للفائدة وليس خفض، تحسبا لمخاطر التضخم.
