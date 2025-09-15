شكرا لقرائتكم خبر منتجات 48 مزارعا وأسرة منتجة تستقطب زوار مهرجان الرطب الثاني بسكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت منتجات المزارعين والأسر المنتجة زوار مهرجان الرطب الثاني بسكاكا الذي تتواصل فعالياته في مركز الأمير عبدالإله الحضاري، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلا بمكتب سكاكا.

ويشارك ضمن فعاليات المهرجان 30 مزارعا يعرضون من خلال 30 منصة للعرض منتجات رطب وتمور الجوف ومن أبرز أنواع التمور المشاركة: حلوة الجوف، بويضاء، حسينية، مجدول، صقعي، برحي، سكري، خلاص.

وتقدم 18 أسرة منتجة خلال المهرجان العديد من الصناعات التحويلية والحرف والأكلات الشعبية الجوفية ليتعرف الزائر على الدبس والبكيلة، وفنون النحت على السعف وأغصان الزيتون، إلى جانب منتجات العناية الشخصية من الصابون والعطور وغيرها، وكذلك الإكسسوارات والزينة وغيرها من إبداعات الأسر المنتجة بالمنطقة.

يذكر أن المهرجان الذي يقام للعام الثاني على التوالي يهدف لدعم المزارعين والتعريف بنخل منطقة الجوف وفتح قنوات تسويقية جديدة، ويتضمن برامج متنوعة، منها فعاليات زراعية للأطفال ومسابقات زراعية وركن المطبخ الجوفي.