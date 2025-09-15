بنك إنجلترا يتعرض لانتقادات بسبب خطط تحديد سقف لحيازة العملات المستقرة

تام شمس - الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:38 مساءً - دعت مجموعات بريطانية داعمة لصناعة العملات المشفرة بنك إنجلترا إلى عدم المضي قدمًا في خططه لفرض قيود على حيازة الأفراد من العملات المستقرة.

في ورقة نقاشية صدرت في نوفمبر 2023، طرح البنك فكرة تحديد سقف للحيازة الفردية من الجنيه الرقمي يتراوح بين 10,000 و20,000 جنيه إسترليني (ما بين 13,558 و27,116 دولارًا)، كما طلب تعليقات حول إمكانية فرض حد أدنى يبلغ 5,000 جنيه إسترليني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الإثنين، انتقدت مجموعات صناعية الخطة، معتبرة أنها ستكون صعبة ومكلفة التنفيذ، وقد تجعل المملكة المتحدة متأخرة عن ولايات قضائية أخرى.

قال توم داف غوردون، نائب رئيس السياسات الدولية في منصة كوينباس، إن هذه القيود ستكون سيئة لمدخري المملكة المتحدة وللجنيه نفسه، مضيفًا: "لم تعتبر أي ولاية قضائية كبرى أنه من الضروري فرض مثل هذه الحدود."

القيود على العملات المستقرة "غير عملية"

قال سيمون جينينغز، المدير التنفيذي لـ مجلس أعمال الأصول المشفرة في المملكة المتحدة (UKCBC)، للفاينانشال تايمز: "القيود ببساطة لا تنجح عمليًا."

وأضاف: "المُصدِرون ليس لديهم رؤية مباشرة حول من يمتلك رموزهم في أي وقت، وبالتالي فإن فرض حدود سيتطلب نظامًا جديدًا معقدًا وبتكلفة عالية."

الأسبوع الماضي، صرّح جينينغز لـ Cointelegraph أن المجلس يرغب في "إنشاء ممر عابر للأطلسي لمدفوعات العملات المستقرة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، معتبرًا أن خطة بنك إنجلترا ستحد من فعالية مثل هذا النظام.

يخشى المنظمون البريطانيون من أن تؤدي العملات المستقرة إلى زعزعة النظام المالي التقليدي. ففي أوائل أبريل، أشار لجنة السياسة المالية البريطانية إلى أن أسواق العملات المستقرة والعملات المشفرة شهدت توسعًا كبيرًا خلال العام الماضي، ما استدعى مزيدًا من التدقيق التنظيمي.

وذكرت اللجنة في ذلك الوقت أنه "حتى مع التنظيم المناسب، فإن الاستخدام الأكبر للعملات المستقرة المقومة بعملات أجنبية قد يجعل بعض الاقتصادات عرضة لاستبدال العملة." وقد أثيرت مخاوف مماثلة في دول أخرى.

المخاطر: هروب ودائع البنوك واستبدال العملات

في وقت سابق من سبتمبر، دعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسات إلى سد الثغرات في تنظيم العملات المستقرة، محذرة من أن السياسات الأمريكية قد تؤدي إلى "خسائر إضافية في الرسوم والبيانات، وإلى تحويل ودائع باليورو إلى الولايات المتحدة، مما يعزز دور الدولار في المدفوعات عبر الحدود."

كما تخشى البنوك من عدم قدرتها على منافسة سهولة العملات المستقرة إذا سُمح لها بدفع عوائد لحامليها. وحذر رونيت غوز، رئيس قسم مستقبل التمويل في سيتي، أواخر أغسطس من أن دفع فوائد على ودائع العملات المستقرة قد يشعل موجة نزوح من البنوك شبيهة بطفرة صناديق أسواق المال في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي المقابل، يرى بعض الفاعلين في سوق الكريبتو أن على البنوك تحسين عروضها لمواجهة المنافسة. وقال مات هوغان، رئيس الاستثمار في Bitwise: "إذا كانت البنوك المحلية قلقة من المنافسة مع العملات المستقرة، فعليها أن تدفع المزيد من الفوائد على الودائع."

أما جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني السابق الذي تحول إلى لوبي داعم للعملات المشفرة، فقد صرح مؤخرًا بأن المملكة المتحدة تتراجع في سوق الأصول الرقمية، خصوصًا في مجال العملات المستقرة.