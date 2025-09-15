شكرا لقرائتكم خبر ملتقى «طيف التوحد» بجامعة نجران يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نجران، ضمن مبادرة «نجران ترعاك» ملتقى «طيف التوحد»، بحضور عدد من المهتمين وأولياء الأمور.

وتناول الملتقى التحديات والضغوط المتزايدة التي تعيشها أسر الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، التي تبدأ من التشخيص، مرورا بالضغط النفسي والاجتماعي، وصولا إلى التحديات اليومية المرتبطة باختلاف الاحتياجات مع العمر.

واستعرض الملتقى أحدث الأبحاث المتعلقة بالتشخيص والتدخل المبكر، ودور العلاج السلوكي في تحسين جودة حياة الأطفال، وسمات طيف التوحد، والسلوكيات النمطية، وأهمية التشخيص والعلاج متعدد التخصصات.

واختتم الملتقى التأكيد بأهمية التشخيص المبكر؛ مما يساعد على تخفيف معاناة الأسر وتمكين الأطفال من الاندماج بشكل أفضل في محيطهم الاجتماعي والتعليمي.