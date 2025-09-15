انت الان تتابع خبر السوداني والرئيس الإيراني يؤكدان على مبدأ الدبلوماسية وعدم توسع دائرة الصراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان "اللقاء تناول أبرز التطورات في المنطقة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الكيان المحتل بانتهاكاته وشنّ عدوانه وآخرها على دولة قطر الشقيقة، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الدول العربية والإسلامية لخفض التصعيد وضمان عدم توسع دائرة الصراع واعتماد الدبلوماسية لحل الازمات وفرض الأمن والاستقرار".



وشهد اللقاء، وفق البيان، "مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بما يُحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل".

