بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

بغداد - ياسين صفوان - وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن العدوان الإسرائيلي الغادر.وقالت الخارجية القطرية إن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وعقدت أمس في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت، الثلاثاء (9 أيلول/سبتمبر الجاري)، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت اجتماع لأعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، وهو ما قوبل بإدانة شديدة عربيا ودوليا.