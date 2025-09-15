الطقس المتوقع على الإمارات غداً

اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:32، والجزر الأول عند 04:07.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 11:15 والجزر الثاني عند الساعة 23:47.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                       العظمى    الصغرى    العظمى    الصغرى
أبوظبي                       39 29 85 25
دبي                            37 30 90 45
الشارقة                        38 28 90 40
عجمان                        36 30 90 45
أم القيوين                     36 28 85 40
رأس الخيمة                 39 28 85 35
الفجيرة                       34 30 85 65
العـين                         40 28 75 25
ليوا                            42 29 85 30
الرويس                       37 29 80 40
السلع                          38 29 70 25
دلـمـا                          37 31 90 60
طنب الكبرى / الصغرى  36 31 85 55
أبو موسى                   36 31 85 55.

