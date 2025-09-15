انت الان تتابع خبر على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في العراق، انتشرت حيلة خلال فترة الطائفية من قبل السيطرات الوهمية والمسلحين والجماعات الإرهابية لغرض التعرف على طائفة الفرد قبل السماح بمروره او خطفه ومن بين هذه الحيل الطلب من الشخص لفظ كلمة "دخن" وهو حبوب الطعام التي تقدم للطيور، فاذا لفظها بكسر الدال والخاء "دِخِن" سيُعرف انه من محافظات الجنوب او شرق بغداد، واذا كان بضم الداخل والخاء "دُخُن" سيُعرف انه من محافظات الغربية او مناطق غرب بغداد، ويلاقي مصيره حينها حسب نوع لفظه وتبعية المسلحين الذين استوقفوه.وبهذه الطريقة، يبدو ان سوريا التي تخطو على خطى العراق في الأيام والسنوات الأولى لسقوط النظام في العراق، لتتحول بعض الالفاظ الى "سونار كشف عن الطائفة"، وهذا ما تمثل بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة سورية غاضبة من شرطي مرور قام بتغريمها، لتتهجم على شرطي المرور لانه قال "قيميها" بدلا من "إيميها"، أي ازيلي السيارة او لا تركنيها هنا، حيث انه لفظ حرف "القاف" خلافا للهجة الشامية الدارجة التي تقلب القاف الى همزة مثل كلمة "تؤبرني" الشهيرة بدلا من "تقبرني".

واستدلت الفتاة السورية ان شرطي المرور الذي لفظ حرف القاف يعني انه من الساحل السوري وانه علوي، وبدأت تصرخ معترضة ومتساءلة: "ماخلصنا من القاف يقاقي عليي، امتى نخلص من جماعة القاف جماعة الساحل، هذا شرطي علوي ويشبح عليي".

وتكشف هذه الحادثة عن مفارقة تشابه الحالة هذه مع ما كان يحصل في العراق خلال فترة الطائفية بتمييز الناس على أساس طريقة لفظهم للكلمات.