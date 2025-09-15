شكرا لقرائتكم خبر ضبط 21,339 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 03 / 1447هـ الموافق 04/ 09 / 2025م إلى 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 21,339 مخالفا، منهم 12,955 مخالفا لنظام الإقامة، و4198 مخالفا لنظام أمن الحدود، و4186 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1314 شخصا 43% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 25 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 32,280 وافدا مخالفا، منهم 29,155 رجلا، و3125 امرأة.

خامسا: تم إحالة 25,133 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2349 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,687 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.