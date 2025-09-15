تابع الان خبر السعودية تشارك في قمة رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تمثل المملكة العربية السعودية وفدها الرسمي في قمة رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20 YEA 2025)، المزمع عقدها في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025. ويضم الوفد ممثلين عن الوزارات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في اقتصاد عالمي متنامٍ.

وتستقطب القمة أكثر من 800 رائد ورائدة أعمال من 25 دولة، يمثلون قطاعات رئيسية تشمل التقنية الرقمية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والزراعة، والتجارة العالمية، والصناعات التحويلية، والسياحة، وريادة الأعمال الاجتماعية. وتشمل فعالياتها جلسات حوارية، وجناح المملكة في المعرض المصاحب، إلى جانب فرص للتواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات.

وتهدف المملكة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز إنجازاتها في ريادة الأعمال، وعرض الممكنات التي وفرتها رؤية المملكة 2030 لدعم الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال السعوديين من التوسع عالميًا، بما يعكس دور المملكة الريادي في دعم الاقتصاد العالمي.