انطلاق برنامج شتاء السعودية 2025 لتعزيز السياحة والفعاليات المتنوعة

بيروت - نادين الأحمد - أطلق معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، برنامج شتاء السعودية 2025 خلال حفل ضم أكثر من 120 شريكًا من القطاع الخاص في العاصمة الرياض. ويهدف البرنامج إلى تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والتراثية، لتعزيز تجربة السياح وزيادة الحركة السياحية من داخل المملكة وخارجها.

ويشمل البرنامج تحت شعار “حيّ الشتاء” الكشف عن جدول الفعاليات الاستثنائي ومواسم الرياض، الدرعية، العلا، الخبر، إضافة إلى التركيز على المنتجات السياحية والمعالم الثقافية التي ستشكل ركيزة مهمة لجذب الزوار من الأسواق الإقليمية والدولية المستهدفة. ويستمر البرنامج حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، متضمنًا أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد عن 600 عرض خاص في الوجهات الرئيسية مثل الرياض، الدرعية، جدة، العلا، البحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، إلى جانب وجهات نوعية تشمل القصيم، حائل، والمدينة المنورة.

ويضم برنامج شتاء السعودية فعاليات مبتكرة تشمل الحفلات الغنائية، العروض المسرحية والثقافية، الأمسيات الشعرية، الأنشطة العائلية والشاطئية في موسم الخبر، مهرجان نبض العلا، بطولة العالم للراليات وسباقات الزوارق السريعة في جدة، بالإضافة إلى فعاليات عالمية بالتعاون مع مستر بيست وWWE رويال رامبل ضمن موسم الرياض.

وقال معالي وزير السياحة: “يمثل شتاء السعودية 2025 فرصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال الشتاء، بالاعتماد على إنجازات السنوات الخمس الماضية في نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستقبال 150 مليون سائح بحلول 2030”.

وأضاف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين: “نسعد بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للبرنامج بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم تجربة سياحية متكاملة تشمل فعاليات عالمية وعروض مبتكرة، مع تعزيز الشراكات وتحفيز الإنفاق واستقطاب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم”.