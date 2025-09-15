شكرا لقرائتكم خبر انطلاق برنامج "شهر اللغة العربية" في إيطاليا بتنظيم مجمع الملك سلمان العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم أعمال برنامج (شهر اللغة العربية), الذي ينفّذه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في جمهورية إيطاليا، حتى (30) سبتمبر 2025م، ضمن مشروعه العلمي، الذي يقيمه المجمع في عددٍ من دول العالم؛ دعمًا للغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، وتعزيزًا للتعاون المعرفي بين المملكة والمؤسسات التعليمية الدولية.

وأكَّد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن تنفيذ البرنامج في جمهورية إيطاليا، يأتي امتدادًا لرسالة المجمع الرامية، إلى نشر ثقافة اللغة العربية وحضورها في المؤسسات الأكاديمية الدولية وربطها بالمجتمعات الناطقة بغيرها, مثمنًا دعم سفارة المملكة في جمهورية إيطاليا، لجميع أعمال المجمع، ونشاطاته المختلفة.

ويُقام البرنامج في الجمهورية الإيطالية، بالشراكة مع جامعة سابينزا في مدينة روما، والجامعة الكاثوليكية في مدينة ميلانو، مستهدفًا الطلاب والمعلمين والمهتمين من الناطقين بغير العربية؛ بأنشطة أكاديمية وتدريبية تعكس تفاعل المجمع مع البيئات التعليمية العالمية.

وشهد افتتاح البرنامج، حضور ممثلي الجهات الشريكة، وبدء تنفيذ أولى الدورات التدريبية والأنشطة المصاحبة، حيث تتواصل أعمال البرنامج طوال شهر سبتمبر، بسلسلة من الأنشطة، تشمل، مسابقة علمية، وندوات تخصصية، ودورات مكثفة، وحلقات نقاش تعليمية، وزيارات علمية وثقافية، إضافةً إلى تطبيق اختبار "همزة" الأكاديمي، وتكريم المشاركين والفائزين المتميزين في الحفل الختامي.

ويُعدُّ برنامج (شهر اللغة العربية) في جمهورية إيطاليا، امتدادًا لنسخ سابقة أُقيمت في العديد من الدول، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية أذربيجان، ومملكة ماليزيا، وجمهورية فرنسا؛ ويهدف من خلالها المجمع، إلى تطوير واقع تعليم اللغة العربية، والارتقاء بمخرجاته، وتعزيز الصلة العلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والدول المشاركة.