بالصور- إيمي ٢٠٢٥… دراما وكوميديا تتقاسمان المجد في ليلة لا تُنسى بلوس أنجلوس

شهد مسرح “بيكوك” في لوس أنجلوس مساء الأحد الرّابع عشر من كانون الثاني/يناير، إقامة النّسخة الـسّابعة والسّبعين من جوائز الإيمي الّتي تُعدّ من أهم المناسبات في برامج التّلفزيون عالميًّا.

الحفل كرّم أبرز الأعمال التّلفزيونيّة والنّجوم الّتي لمعت خلال العام، وسط منافسة محتدمة بين مسلسلات وأعمال لاقت نجاحًا جماهيريًّا واسعًا بميزان النّقد.

وقد تصدّر مسلسل “Severance” قائمة التّرشيحات بـسبعة وعشرين ترشيحًا، تلاه “The Penguin” بـأربعة وعشرين ترشيحًا، فيما تعادل كل من “The Studio” و”The White Lotus”بـثلاثة وعشرين ترشيحًا لكلّ منهما، هذا ما جعل هذه الدّورة واحدة من أكثر الدّورات تنافسًا في تاريخ الجوائز.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للفائزين:

أفضل مسلسل دراميّ: The Pitt

أفضل مسلسل كوميديّ: The Studio

أفضل مسلسل قصير: Adolescence

أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ: Noah Wyle – The Pitt

أفضل ممثّلة في مسلسل دراميّ: Britt Lower – Severance

أفضل ممثّل مساعد في مسلسل دراميّ: Tramell Tillman – Severance

أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل دراميّ: Katherine LaNasa – The Pitt

أفضل ممثّلة في مسلسل كوميدي: Jean Smart – Hacks

أفضل ممثّل في مسلسل كوميديّ: Seth Rogen – The Studio

أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل كوميديّ: Hannah Einbinder – Hacks

أفضل ممثّل مساعد في مسلسل كوميديّ: Jeff Hiller – Somebody Somewhere

أفضل ممثّل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: Stephen Graham – Adolescence

أفضل ممثّلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: Cristin Milioti – The Penguin

أفضل ممثّل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: Owen Cooper – Adolescence

أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: Erin Doherty – Adolescence

أفضل برنامج منافسة واقعية: The Traitors

أفضل برنامج حواري: The Late Show with Stephen Colbert

كما أنّ الممثّل أوين كوبر يُعدّ أصغر فائز بجائزة الإيمي على الإطلاق في فئة التّمثيل للرجال بعد فوزه بجائزة أفضل ممثّل مساعد في مسلسل قصير عن أدائه الرّائع في مسلسل Adolescence .

المسلسلات الأكثر حصولًا على جوائز الإيمي في حفل توزيع الجوائز السّابع والسّبعين:

مسلسل The Studio – 13

مسلسل Adolescence – 9

مسلسل The Penguin – 9

مسلسل Severance – 8

مسلسل Andor – 5

مسلسل The Pitt – 5

حصل مسلسل The Penguin على تسع جوائز إيمي : – أفضل ممثّلة رئيسيّة (كريستين ميليوتي) – أفضل خلط صوتيّ – أفضل مونتاج صوتيّ – أفضل موسيقى تصويريّة أصليّة – أفضل أزياء معاصرة – أفضل مكياج اصطناعيّ – أفضل مؤثّرات بصريّة خاصّة – أفضل مكياج معاصر – أفضل تصفيف شعر معاصر.

حصل الموسم الثّاني من مسلسل [ Severance ] على ثمانية جوائز إيمي : – أفضل ممثّلة (بريت لور) – أفضل ممثّل مساعد (تراميل تيلمان) – أفضل ممثّلة ضيفة شرف (ميريت ويفر) – أفضل تصميم إنتاج – أفضل تصوير سينمائيّ – أفضل موسيقى تصويريّة – أفضل خلط صوتيّ – أفضل تصميم مقدّمة

مسلسل Adolescence أصبح الآن رابع عمل من إنتاج شبكة نتفليكس يفوز بجائزة الإيمي كأفضل مسلسل قصير:

مسلسل The Queen’s Gambit ٢٠٢١.

مسلسل Beef – ٢٠٢٣

مسلسل Baby Reindeer – ٢٠٢٤

مسلسل Adolescence – ٢٠٢٥

بعد عقود من الانتظار، توّج بأوّل جائزة إيمي في مسيرته الفنّيّة خاصّة أنّه قبل ستّة وعشرين عامًا، عرفه الجمهور بدور الطّبيب كارتر في ER، واليوم يعود لكن هذه المرّة بدور الطبيب روبي في The Pitt، وتوّج بجائزة أفضل ممثّل رئيسيّ في مسلسل دراميّ.

حطّم مسلسل The Studio الرّقم القياسيّ لأكثر مسلسل كوميديّ جديد فوزًا بجوائز الإيمي : – أفضل مسلسل كوميديّ – أفضل ممثّل ضيف في مسلسل كوميديّ – أفضل ممثّل رئيسيّ في مسلسل كوميديّ – أفضل إخراج في مسلسل كوميديّ – أفضل اختيار طاقم تمثيل في مسلسل كوميديّ – أفضل كتابة في مسلسل كوميديّ.