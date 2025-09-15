حادث سير خطير في كاليفورنيا يجرّ إيلين ديجينيريس إلى المحكمة

تواجه الكوميديّة ومقدّمة البرامج الأميركيّة إيلين ديجينيريس دعوى قضائيّة في ولاية كاليفورنيا، بعد أن اتهمتها امرأة بالتّسبّب في حادث سير خطير عام ٢٠٢٣.

وبحسب وثائق قضائيّة كشفت عنها عدّة وسائل إعلام، إنّ ديجينيريس، البالغة من العمر سبعة وستّين عامًا، تُقاضى بتهمة الإهمال على خلفيّة حادث وقع في السّادس عشر من أكتوبر ٢٠٢٣ في مقاطعة سانتا باربرا.

وتشير الدّعوى الّتي نشرتها مجلة People أوّلًا، إلى أنّ ديجينيريس تجاوزت إشارة توقّف واصطدمت بمركبة أخرى في حادث وُصف بأنّه “تصادم على شكل حرفT”.

وأكّدت المدّعية أنّها كانت قد توقّفت كلّيًّا عند التّقاطع وتأكّدت من خلوّ الطّريق، قبل أن تدخل مركبة ديجينيريس فجأة “ومن دون أيّ إنذار”. وأضافت أنّ ديجينيريس لم تلتزم بعلامة التّوقف، وهو ما اعتبرته “سلوكًا إهماليًّا يقلّ عن مستوى الحذر الواجب على أيّ شخص عاقل”.

تقول المرأة – الّتي لم يُكشف عن اسمها – إنّها أصيبت بعدّة جروح خطيرة جراء الحادث، وإنّها تكبّدت خسائر ماليّة نتيجة فقدان الدّخل وتكاليف العلاج والمستشفى. كما أشارت إلى استمرار معاناتها من أضرارًا نفسيّة وعاطفيّة، بينها “فقدان متعة الحياة، الضّيق النّفسيّ والقلق”. وطالبت المدّعية بتعويضات ماليّة غير محدّدة، مؤكّدة أنّ ديجينيريس “تسبّبت أو ساهمت في التّسبب بالاصطدام بمركبتها”. ولم يردّ محامي ديجينيريس على طلب للتّعليق من صحيفة The Independent.

تأتي هذه الأزمة القانونيّة بعد أقلّ من عامَين على انتهاء برنامج ديجينيريس الحواريّ الشّهير في ٢٠٢٢ الّذي خُتم بجدل حول مزاعم بيئة عمل سامّة ألقت بظلالها على إرثها كإحدى أنجح مقدّمات البرامج في تاريخ التّلفزيون الأميركيّ.

وبعد جولة وداعية في الكوميديا، انتقلت ديجينيريس وزوجتها الممثّلة بورتيا دي روسي إلى منزل جديد في منطقة كوتسوولدز البريطانيّة. ورغم أنّه وُصف في البداية كمقرّ إقامة جزئيّ، استقرّت الزّوجَتان هناك بشكل دائم بحلول نوفمبر ٢٠٢٤.

وفي مقابلة صحفيّة، أوضحت ديجينيريس أنّ انتخاب دونالد ترامب كان من الأسباب الّتي دفعتها للانتقال إلى بريطانيا.