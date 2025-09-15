تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi 17 ستصل هذا الشهر بمعالج Snapdragon رائد جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا أنها ستتجاوز سلسلة 16 وتنتقل مباشرة للكشف عن سلسلة 17 لمنافسة سلسلة آيفون 17 الجديدة من أبل.

وفي منشور على منصة Weibo، كشف رئيس الشركة “لو ويبينغ” أن سلسلة Xiaomi 17 ستنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر، لتضم ثلاثة طرازات: Xiaomi 17 وXiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max.

وتعد هذه السلسلة الأولى التي تعمل بالمعالج الرائد الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5. وأكد ويبينغ أن الإصدار الأساسي سيحصل على تحسينات ملحوظة دون أي زيادة في السعر، حيث انطلقت سلسلة Xiaomi 15 في الصين بسعر يبدأ من 4499 يوان (حوالي 630 دولارًا).

وبحسب التصريحات، سيأتي Xiaomi 17 Pro كأقوى هاتف مدمج في مجال التصوير، بينما سيُطرح 17 Pro Max كأقوى هاتف رائد في تاريخ شاومي. وتشير التسريبات الأخيرة إلى إمكانية تزويد 17 Pro Max بشاشة خلفية ثانوية، وهو ما يعزز قدراته التفاعلية.

أما الإصدار الأساسي Xiaomi 17، فقد ترددت شائعات حول تزويده بشاشة LTPO OLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

المصدر