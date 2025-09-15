تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن معالجها الرائد الجديد Snapdragon 8 Elite 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت كوالكوم رسميًا الاسم الجديد لمعالجها الرائد القادم، والذي لن يسير تمامًا على خطى العام الماضي مع Snapdragon 8 Elite. المعالج المرتقب سيحمل اسم Snapdragon 8 Elite 5، ما يثير تساؤلات حول سبب تخطي أربع أجيال دفعة واحدة.

يبدو أن كوالكوم قررت العودة إلى نهجها الأصلي في التسمية، الذي بدأ عام 2021 مع Snapdragon 8 Gen 1، ثم Snapdragon 8 Gen 2 في 2022، يليه Gen 3، وبعده Snapdragon 8 Elite الذي كان من المفترض أن يكون Snapdragon 8 Gen 4.

ومن هنا، يأتي Snapdragon 8 Elite 5 كالمعالج الخامس في هذه السلسلة، ليُقدَّم – بحسب وصف الشركة – باعتباره “تطورًا للإطار القائم” وليس تحولًا جذريًا.

ومن المقرر أن تكشف كوالكوم عن Snapdragon 8 Gen 5 خلال قمة Snapdragon التي ستعقد في ماوي، هاواي، يوم 23 سبتمبر المقبل. ومن أبرز مواصفات المعالج الجديد أنه سيعتمد على أنوية Oryon المخصصة، مع نواة رئيسية تصل سرعتها إلى 4.6 جيجاهرتز، بينما ستصل نسخة “For Galaxy” أو Extreme Edition إلى 4.7 جيجاهرتز.

كذلك، يتوقع أن يضم المعالج وحدة معالجة رسومية جديدة بتردد 1.2 جيجاهرتز، مع تحقيقه أرقامًا قياسية في اختبار AnTuTu تتراوح بين 4.2 و4.4 مليون نقطة. أما على مستوى التصنيع، فسيأتي المعالج بدقة 3 نانومتر من TSMC باستخدام تقنية N3p.

وفي سياق متصل، أكدت شاومي أن سلسلة Xiaomi 17 – والتي تضم Xiaomi 17 وXiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max – ستكون أول الهواتف التي تعمل بالمعالج الجديد Snapdragon 8 Elite 5.

