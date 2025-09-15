تكنولوجيا: أول صورة لهاتف OnePlus 15 تكشف عن تصميمه الجديد وثلاثة ألوان مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن عام 2025 سيحمل تغييرات جذرية لشركة OnePlus. فمنذ فترة، ظهرت تسريبات تؤكد أن الشركة ستعيد تصميم هاتفها الرائد OnePlus 15 بالكامل، والآن تكشف أول صورة مسرّبة عبر Weibo عن ملامح التصميم الجديد.

اختفى الشكل الدائري لوحدة الكاميرات الذي ميّز الأجيال السابقة من هواتف OnePlus الرائدة. وبدلًا منه، يظهر تصميم مربع بزوايا مستديرة مطلي باللون الأسود، يضم ثلاث كاميرات: اثنتين بجانب بعضهما والثالثة منفردة.

أما الشاشة، فرغم أنها لم تظهر في الصورة، إلا أن المعلومات تشير إلى قدوم الهاتف بشاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز. وسيُطرح OnePlus 15 بثلاثة ألوان: الرملي، والأسود، والأرجواني.

ويُرجح أن يكون اللون الرملي هو بطل الحملات التسويقية، بينما يعكس الأسود المطلق أعمق درجات الأسود على هاتف ذكي، أما الأرجواني الضبابي فيمنح لمسة أنيقة وناعمة.

ومن المتوقع أن تكشف OnePlus عن هاتفها الجديد خلال شهر أكتوبر، إلى جانب إصدار Ace 6. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، كما سيعتمد على محرك معالجة صور مطوَّر داخليًا بعد انتهاء تعاون OnePlus مع Hasselblad.

أما البطارية، فستأتي بسعة ضخمة تبلغ 7000 ملي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 120 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.

