سرّ إصابة تامر حسني يتكشّف بعد أسبوع من الغموض

كشف الشّاعر المصريّ رمضان محمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنّ الفنّان تامر حسني تعرّض مؤخّرًا لكسر في ساقه، استدعى خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات. وأوضح أنّ حسني لم يُفصح عن إصابته في حينها، مفضّلًا عدم إثارة أيّة طاقة سلبيّة لدى محيطه أو جمهوره، مؤكّدًا أنّه مثال الفنّان المثابر الّذي يتحلّى بروح إيجابيّة لا تتكرّر.

وأشار محمّد إلى أنّ تامر حسني غادر المستشفى منذ نحو أسبوع، ويخضع حاليًّا لجلسات علاج طبيعيّ ضمن خطّة التّعافي.

وكانت حالة من القلق قد سادت بين جمهور “تامر حسني” خلال الأيّام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو من كواليس إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يمشي بخطوات غير ثابتة، وهذا ما أثار تكهّنات حول حالته الصّحّيّة. وقد تبيّن لاحقًا أنّه يعاني كسرًا في ساقه منذ قرابة أسبوعَين، وسط دعوات متواصلة من جمهوره ومحبّيه له بالشّفاء العاجل.

وكان تامر حسني قد بدأ حملة تفاعليّة مع متابعيه عبر منصّاته الرّسميّة، إذ طلب منهم التّصويت على مجموعة من أغنياته القديمة ليعيد تقديمها في حفلاته المقبلة بروح جديدة وتوزيعات موسيقيّة مختلفة.

وقد بادر “حسني”، إلى نشر أسماء عدد من هذه الأغنيات عبر خاصّيّة القصص القصيرة على حسابه على إنستغرام، داعيًا جمهوره إلى المشاركة في الاختيار.

هذه الفكرة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الّذين بدأوا بالتّصويت بكثافة على الأعمال الأقرب إلى قلوبهم.

من ناحية أخرى، كشف تامر أنّه يفكّر في إقامة حفل خاصّ يحمل طابعًا مختلفًا، إذ يقدّم فيه مجموعة من أغنياته الهادئة بأسلوب أوركسترالي، في أجواء أقرب إلى حفلات الأوبرا الّتي تعتمد على الجلوس والاستماع، بعيدًا عن الطّابع الصّاخب الّذي يرافق معظم عروضه الغنائيّة.

على صعيد نشاطاته الفنّيّة، أعلن تامر عن حفل مرتقب سيجمعه بالفنّان أحمد سعد، في العاصمة الفرنسيّة باريس في السّابع من نوفمبر المقبل، إلى جانب حفل آخر يحييه في جالمبو – السّاحل الشّمالي في السّادس والعشرين من سبتمبر الجاري.