حزب ميرتس يتصدر نتائج الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - برز الحزب المسيحي الديموقراطي (يمين الوسط)، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كأقوى حزب في انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان. وأعلنت هيئة الانتخابات المحلية صباح اليوم الاثنين وفقا لنتائج أولية أنه من المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 3ر33% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بنسبة 1ر22%.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 5ر14% من الأصوات، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة حزب الخضر 5ر13%، وحزب "اليسار" 6ر5%، والحزب "الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال 7ر3%.

وفي حال عدم حصول أي مرشح لمناصب قيادية معينة على أكثر من 50% من الأصوات، ستجرى جولة إعادة في 28 سبتمبر. وكان ما يقرب من 14 مليون نسمة مؤهلين للتصويت. ووفقا لإذاعة غرب ألمانيا، بلغت نسبة المشاركة 5ر56%، وهي أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 2020 (9ر51%).