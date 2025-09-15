بعد فوزه بجائزة شخصية العام الثقافية بالجوائز الثقافية الوطنية: محمد عبده فنان استثنائي مختلف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - احتفلت وزارة الثقافة أمس الأحد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بالمبدعين من الأفراد والمؤسسات، في الدورة الخامسة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وبحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ومنح الفنان محمد عبده جائزة "شخصية العام الثقافية"، وذلك نظراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالنجاحات المختلفة والكبيرة ما بين الغناء والتلحين، وقدم خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والتي لا زال الجمهور يحبها.

محمد عبده فنان استثنائي استطاع أن يجمع جمهور الماضي والحاضر، ولا يزال نجمه ساطع بسماء الأغنية الخليجية وحتى العربية.

الفنان محمد عبده في سطور

نشأته وطفولته "فنان العرب"

رحلة فنان العرب مع الفن

قيام فنان العرب بتلحين أغنياته

حفلات فنان العرب على المسارح

تعاوناتٌ ناجحة لفنان العرب

محمد عبده هو مطربٌ وملحنٌ، وُلِدَ في محافظة الدرب بمنطقة جازان، جنوب السعودية . يُعدُّ من أبرز الأصوات السعودية والخليجية. عاصر الجيلين القديم والجديد، لُقِّب بـ"فنان العرب". أحيا خلال مسيرته الفنية الكثير من الحفلات على مسارح السعودية والخليج والدول العربية وحتى الأوروبية.توفي والده وهو لا يزال طفلاً، فعاش مع والدته، وعندما كبر دخل المعهد الصناعي المتخصِّص في صناعة السفن في محاولةٍ لتحقيق حلمٍ قديمٍ بأن يصبح بحاراً مثل والده، لكنه لم يُكمل طريقه لولعه بالفن والغناء.بدأت رحلته مع الفن عام 1961 وهو طالبٌ بالمعهد الصناعي في جدة، الذي تخرَّج فيه عام 1963، إذ بدَّل مساره من روما إلى بيروت، حينما كان ضمن بعثةٍ سعوديةٍ متجهةٍ إلى إيطاليا لصناعة السفن، بعد أن اكتشف موهبته الغنائية عباس فائق غزاوي خلال غنائه في برنامج "بابا عباس" الإذاعي، كذلك أُعجب بصوته الجميل والمميز الشاعر طاهر زمخشري، فسافر به من جدة إلى بيروت، وهناك تعرَّفإلى الملحن محمد محسن، الذي أخذ من زمخشري كلمات "خاصمت عيني من سنين"، ولحَّنها له، وبعد تسجيل الأغنية، قرَّرأن يسلك طريق الفن، فتعرَّف إلى عديدٍ من الشعراء والملحنين، منهم إبراهيم خفاجي، والموسيقار طارق عبدالحكيم، الذي لحَّن له "سكة التايهين" من كلمات الشاعر ناصر بن جريد.برعفي التلحين أيضاً، ولحَّن لنفسه أغنية "خلاص ضاعت أمانينا"، التي قدَّمها على العود والإيقاع دون أي توزيعٍ موسيقي، ولاقت نجاحاً كبيراً، فشجَّعه ذلك على تلحين "الرمش الطويل" من كلمات الشاعر الغريب، وقد وجدت كذلك أصداء جيدةً، ثم تعاون مع طارق عبد الحكيم والشاعر إبراهيم خفاجي في "لنا الله"، ومع الأمير عبدالله الفيصل في "هلا يا بو شعر ثاير".قدَّم فنان العرب خلال فترة السبعينيات الميلادية عديداً من الحفلات على أشهر المسارح الخليجية في الكويت والإمارات وقطر، والعربية في مصر ولبنان، وكان بمنزلة سفيرٍ للأغنية الخليجية.تعاونمع الأمير الشاعر خالد الفيصل، وقدَّم عدداً من الأعمال من كلماته، منها "يا صاح، أيّوه، سافر وترجع"، وحصدت هذه الأغنيات نجاحاتٍ كبيرة، كما تعاون مع الشاعر الكويتي فائق عبدالجليل، والملحن يوسف المهنا في "أبعاد، نسيتيني، في الجو غيم"، بينما غنَّى من كلمات فائق "المعازيم"، ألحان الدكتور عدنان خوج، و"وهـم"، ألحان عمر كدرس، و"آخر زيارة"، من ألحانه، و"بعلن عليها الحب"، و"الله معاك"، و"قالت لي سم"، و"لكل شيء آخر"، ألحان طلال.

وأكمل فنان العرب تعاوناته الناجحة بالعمل مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن في أغنية "الرسايل"، التي قدَّمها على مسارح القاهرة، وعلى مسرح التلفزيون في الرياض، وحققت انتشاراً واسعاً، ثم قدَّم "صوتك يناديني"، و"أبعتذر"، و"ردي سلامي"، و"جمرة غضى"، و"مجنونها"، و"وين أحب الليلة"، و"رسالة إلى من يهمها أمري"، و"أنا حبيبي"، و"أرفض المسافة".

محمد عبده وسالم الهندي- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

لقب "فنان العرب"

اعتزال "فنان العرب"

خلال حفلةٍ غنائيةٍ في تونس بالثمانينيات، أطلق عليه الرئيس التونسي وقتها الحبيب بو رقيبة لقب فنان العرب، وراقه اللقب؛ ليتعاون بعدها مع الملحن والفنان الدكتور عبد الرب إدريس في "محتاج لها"، "جيتك حبيبي"، و"كلك نظر".

قرَّر محمد عبده التوقف عن الظهور في الحفلات الغنائية، وبقي كذلك ثمانية أعوامٍ من 1989 إلى 1997 لأسبابٍ خاصة، منها وفاة والدته، ومراجعة ما قدَّمه وما سيقدِّمه، وخلال تلك الفترة طرح أنشودة "المطر"، و"البرواز" وجلساتٍ باسم "شعبيات"؛ ليعود بعدها إلى الفن من جديد.

شراء مصنفات وأغنيات فنان العرب

وفي حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أبرمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اتفاقيةً مع شركة مجموعة صوت الجزيرة لشراء المصنَّفات والمحتوى الغنائي للفنان

ووقَّع الاتفاقية، التي تُعدُّ أكبر صفقةٍ فنيةٍ في الشرق الأوسط، سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ"روتانا"، في حين مثَّل صوت الجزيرة الفنان محمد عبده.

وقال آل الشيخ حينها: إن "أهمية هذه الصفقة تكمن في التاريخ العريق لفنان العرب محمد عبده، الذي يُعدُّ أبرز فنانٍ في الوطن العربي، بتاريخه وإنتاجه العظيم وشهرته، كما أن إدارة هذا المحتوى الفني الثري انتقلت إلى شركةٍ كبرى خبيرةٍ ومحترفةٍ في هذا القطاع، وتمتلك إمكاناتٍ كبيرة ومميزة للتعامل مع هذه المصنَّفات المهمة". مضيفاً: "هذه الصفقة تمنع تكرار الصعوبات التي نواجهها عادةً مع الفنانين بعد اعتزالهم، والاختلاف مع عائلاتهم في إدارة مصنفاتهم والحفاظ عليها".

وحول قيمة الصفقة، أوضح رئيس هيئة الترفيه حينها، أنها تُعدُّ الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مؤكداً ذلك بقوله: "قد يكون هذا أغلى أرشيفٍ تم بيعه في العالم". وتابع: "هذه شجاعة من محمد عبده بأن يسلِّم جزءاً غالياً من أعماله، التي تعب في إعدادها على مدى 60 عاماً، الأمر يشبه أن يسلِّم أحد أبنائه. هذا الفنان حفر في الصخر طوال عقودٍ مضت حتى عهد القيادة الرشيدة الحاضرة التي تدعم الفنون كافة"، مشيراً إلى أن "كتالوج" الأغنيات المؤرشفة، الذي تسلَّمته "روتانا"، يتضمَّن 122 ألبوماً، منوهاً بأن هناك أغنياتٍ قد يُعاد تسجيلها، خاصةً بعد تقديم أعمالٍ لمحمد عبده بتقنية "الهولوجرام"، وتسجيل بعضها بطريقةٍ حديثةٍ.

بينما تحدَّث فنان العرب وقتها عن مسيرته والمراحل المختلفة التي مرَّت بها مصنفاته الفنية بالقول: "مرت شركة صوت الجزيرة بظروفٍ صعبةٍ في بدايتها خلال الستينيات، وكانت هناك عروضٌ كثيرةٌ لشراء هذه المكتبة الصوتية منذ بدايتها عبر الأسطوانات، حيث تُعدُّ أول شركةٍ أنشأت مصنعاً للكاسيت، وأول شركةٍ تؤسِّس استديو بأحدث الأجهزة".

"ليلة المعازيم"

وكُرِّمبإقامة حفلة ضخمة له ضمن موسم الرياض، حملت عنوان "ليلة المعازيم"، استُعرضت خلالها مسيرته، التي امتدت 60 عاماً، عبر تقنية "الهولوجرام"، إذ سُجِّلت بها 100 أغنيةٍ، وتغنَّى بعددٍ منها في حفلته تلك.

وقدم في كل موسم من مواسم الرياض حفلاً مميزاً، كان منها ليليتان أعلن حينها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" عنها قائلاً: "ليلتان للتاريخ للفنان محمد عبده"، كذلك غرَّد حساب "روتانا" حينها عن موعد الليلتين، وتفاصيل عنهما، كاتباً: "ليلتان للتاريخ.. 60 عاماً من العطاء الفني.. نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين، الأولى مع الأوركسترا، وفيها أجمل ما غنى من أعمالٍ.. والليلة الثانية مخصَّصة للأغاني الشعبية على مسرح محمد عبده أرينا".

إصابة فنان العرب بالسرطان

في عام 2024 أعلن المطرب الفنان، إصابته بسرطان في البروستاتا، من خلال مقطع فيديو تضمن رسائل صوتية متبادلة بينه وبين الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وأفصح محمد عن بدء تلقيه العلاج الكيماوي في باريس، وتم الإعلان عن إلغاء حفلاته من قبل شركة روتانا حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة.

وبعد أشهر من إعلان إلغاء حفلاته استأنف محمد عبده نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد تعافيه كما أعلن.

محمد عبده والأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي

حفلات فنان العرب بعد شفائه

وظهربفعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 في العاصمة الرياض، حيث قدم إحدى أشهر أغانيه وهي "صوتك يناديني" بالتعاون مع الموسيقي والأوبرالي الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، وجاء ذلك على هامش الفقرة التي أُعدت خصيصاً لتكريم الشاعر الأمير الراحل الشاعر بدر عبد المحسن.وقدم الفنانعدداً من الحفلات بعد شفائه، كان منها "صادق الشاعر" للأمير عبد الرحمن بن مساعد، ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وبتنظيم من روتانا مع عدد من الفنانين وهم الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب.

كما قدم بموسم الرياض بنسخته الخامسة بعد توقف بسبب تعبه وفترة علاجه، ليلتين غنائيتين؛ الليلة الأولى بعنوان "فنان العرب والنجوم"؛ حيث بدأ الحفل بأغنيات منوعة قدمتها الفنانة هدى الفهد، رحاب الشمراني، دحام الطلاسي، وحقروص، وزينة رمضان، كما شاركت بالحفل الفنانة عبير نعمة، الفنان وائل كفوري، والفنان رابح صقر، أما الليلة الثاني فكانت باليوم التالي، وهي "جلسة فنان العرب محمد عبده".

كما أحيا ليلة مميزة في دار الأوبرا المصرية بعنوان "ليلة الموسيقار ‫طلال".

وتوالى بعدها عدد من الحفلات، كان منها حفلات العيد وحفل في دبي والخبر.

آخر ظهور لفنان العرب

وكان آخر ظهور للفنانحفل روائع الأوركسترا، الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي في باريس.

