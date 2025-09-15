قمة الدوحة حزم لردع الإرهاب الإسرائيلي

من المتوقع أن تحشد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الدوحة، اليوم الاثنين، الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي عليها، الأسبوع الماضي، الذي استهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقالت حماس إن الهجوم قتل 5 من أعضائها، بينما نجا قادة الحركة المستهدفون.

وتجمع القمة الطارئة أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت باجتماع لوزراء الخارجية، أمس، لمناقشة مشروع قرار.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي قال إنه جمع «بين الجبن والغدر والحماقة».

وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي يمهد للقمة العربية الإسلامية المقرر عقدها اليوم، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التخاذل والصمت الدولي المشين على جرائم الاحتلال يشجعانه على مزيد من الجرائم.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة التركيز على وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية عن الحرب المشينة.

تضامن إسلامي

من جهته، أعرب حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تضامن المنظمة مع دولة قطر بعد «الانتهاك الإسرائيلي الإجرامي»، مؤكدًا ضرورة «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطر».

وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بضرورة تعزيز التعاون العربي الإسلامي مع دولة قطر.

قمة عربية إسلامية

تستضيف قطر قمةً للدول العربية والإسلامية اليوم، للتعبير عن رفضها الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية، وتضامنها مع الدوحة، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السبت. وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري إن هذه القمة الطارئة «ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي سينعقد الأحد».

وأكد الأنصاري في تصريح إلى وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن انعقاد القمة «يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».

وأكدت إيران مشاركة رئيسها مسعود بزشكيان في القمة، والعراق مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الإثنين، من دون مزيد من التفاصيل.

الهجوم الإسرائيلي

أسفرت غارات إسرائيل التي استهدفت، الثلاثاء، قادة حركة حماس في العاصمة القطرية عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وقال أندرياس كريج، من كلية كينغز كوليدج في لندن، إن الغارات الإسرائيلية «تُعتبر في جميع أنحاء الخليج انتهاكا غير مسبوق للسيادة واعتداءً على الدبلوماسية نفسها. ومن خلال استضافة هذه القمة، تُشير الدوحة إلى أن مثل هذا العدوان لا يمكن أن يمر بصفته أمرا طبيعيا».

وأضاف: «الهدف هو رسم خطوط حمراء واضحة، وإنهاء الانطباع بأن إسرائيل يمكن أن تتصرف من دون عقاب»، مُشيرا إلى أنه يتوقع أن تتبنى القمة «موقفا أكثر حزمًا تجاه فلسطين، وأكثر صرامة تجاه ممارسات إسرائيل».

قطر تتمسك بالوساطة في غزة

من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مواصلة بلاده وساطتها من أجل وقف الحرب في غزة، على الرغم من «الممارسات الإسرائيلية الهمجية».

وقال، في كلمة خلال اجتماع مغلق لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وهو الاجتماع التحضيري للقمة الطارئة المقررة غداً الإثنين، إن هجوم إسرائيل على الدوحة «رسالة مفتوحة بأن لا خطوط حمراء لديها».

وأضاف رئيس الوزراء القطري في كلمته التي أُذيعت مقتطفات مسجلة منها: «لا يمكن وصف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة»، لافتا إلى أن «العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتُكب في أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة».

وأكد أن الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع، بل على «مبدأ الوساطة بحد ذاته»، مشددا على أن «ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في نهجها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها».

وتابع: «عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض»، لافتا إلى أن «الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية».

وقال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: «يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري. حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة».

وشدد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستطرد: «ممارسات إسرائيل الهمجية لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة»، مشيدا بالإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر.