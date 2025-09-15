ريهام عبد الغفور تعلّق على تأثير التنمر على أولادها.. هذا ما قالته!

ريهام عبد الغفور عن تعرُّضها للتنمر: "خفت على ابني الصغير"

ريهام عبد الغفور تأثرت بهذه الحملة

حقيقة إجرائها جراحة تجميلية

فيديو ريهام عبدالغفور على "تيك توك"

@riham.abdelghafour @tia.youssef19 #ظلم_المصطبة original sound - Dina Elsherbinyy

انتعاشة فنية لريهام عبدالغفور

في الدراما ريهام عبدالغفور تستعد لمسلسلين

ريهام عبدالغفور مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في السينما

تألُّق ريهام عبدالغفور في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - علّقت الفنانةعلى حملة التنمُّر التي تعرضت لها مؤخراً عبْر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها فيديو عبْر حسابها الشخصي على "تيك توك"، ظهرت من خلاله بملامحها الطبيعية من دون فلاتر أو مكياج.حيث انقسمت التعليقات وقتها ما بين الإعجاب والإشادة بشجاعتها وظهورها من دون مكياج أو فلاتر، فيما انهالت عليها العديد من التعليقات السلبية والتي وصفتها بالعجز أو التغيّر في ملامحها.خلال لقاء الفنانة ريهام عبدالغفور مع الإعلامية والفنانةفي برنامجها "صاحبة السعادة"، علّقت على حملة التنمُّر التي قد تعرّضت لها مؤخراً، ووصْف البعض لها بالعَجَز والتغيّر في ملامحها؛ حيث قالت: "صوّرت فيديو (تيك توك) مع الطفلة (تيا) التي جسّدت دور ابنتي في مسلسل (ظلم المصطبة)، وكنت مقرّبة الكاميرا من وشّي، وأنا طبيعة وشّي بيطلع له تجاعيد بسهولة يمكن غير مناسبة لسني كمان، وأنا طبيعة بشرتي وجلدي كدا".وتابعت ريهام: "وفجأة لقيت حملة رهيبة والكومنتات كلها كتبت قد إيه أنا كبرت، وأنا كشخص عمري ما كان بيفرق معايا كل الكلام دا أو حتى شكلي أو سني أد إيه عمره مافرق معايا، لكن أنا ابني الصغير عنده فوبيا وخوف رهيب من إني أكبر وأموت؛ فكان لازم أردّ عليهم لأني خوفت على مشاعر ابني؛ خصوصاً إن التيك توك هو الوسيلة الوحيدة التي يتابعها".وأكملت: "هبقى بكذب لو قلت إني متأثرتش، بأي شكل دا كلام بيضايق، أنا مش مهتمة بالشكل، بس لما حد يفضل يقولِك (إنتِ كبرتِ)، ابتديت أركز أكتر في الخطوط التعبيرية في وجهي، وأقول إيه دا حصل إمتى الكلام دا".اطلعي على كوميديا رومانسية تجمع ريهام عبدالغفور وشريف سلامة في سنجل مازر فازرواستطردت في حديثها موضحة أنها لم تُجرِ أيّة إجراءات أو جراحات تجميلية؛ قائلة: "أنا معملتش تجميل، أنا أجبن من إني أعمل دا، مش لأني ضد التجميل. اللي عايز يعمل حاجة يعملها ويرتاح فيها، بس أنا جبانة جداً، لما بيحطولي كانيولا لما بتعب، بقعد أصوّت، أنا خوافة أوي".وتابعت: "أنا مكنتش بشوف التجاعيد لغاية لما الناس كتبتلي، عملت مرتين أو تلاتة بوتوكس، وكل مرة بعمله بتحوّل لمجنونة، وأفضل أبُص في المراية وأحاول أحرّك وشي وأخاف، معرفش أشتغل. وأنا بحب شغلي جداً؛ فبيحصلي حالة هلع، ولكن بعد الحملة الأخيرة دي قلت والله مش هعمل أيّ حاجة".ترجع القصة، عندما نشرتمقطع فيديو عبْر حسابها الشخصي على موقع "تيك توك" مع الطفلة التي جسّدت دَور ابنتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، وهما يؤديان أغنية الفنان محمد رمضان "الدنيا هتحلو". لينهال عليها عدد من التعليقات السلبية التي تتساءل عن عمرها، وأخرى مثل: "عجزتي يا ريهام، كم عمرها كبرت بسرعة" وغيرها من التعليقات السلبية.بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخراً بمسلسل "كتالوج"، تواصل الفنانةتعزيز حضورها القوي في الساحة الفنية؛ حيث تعاقدت على بطولة مسلسلين جديدين وفيلمين سينمائيين؛ لتبشّر جمهورها ومتابعيها بموسم فني استثنائي، يجمع بين الكوميديا والتراجيديا على شاشتي التلفزيون والسينما، وتؤكد على استمراريتها الفنية في الفترة الأخيرة.حيث تستعدلبطولة مسلسل جديد يحمل اسم: "سنجل مازر فازر" يجمعها بالفنان شريف سلامة. وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ومقررٌ بدء تصويره خلال الأيام المقبلة. والعمل قصة وإخراج تامر نادي. إنتاج صادق الصباح. ويشارك فيه أيضاً كلٌّ من: هنادي مهنا، ومحمد كيلاني. والعمل يجمع ريهام وشريف للمرة الثالثة في الدراما، بعد مسلسلي: "رمضان كريم" عام 2017، و"الخطيئة" في 2014.وفي نفس السياق، تعاقدتعلى بطولة مسلسل ثانٍ بعنوان: "خمس نجوم" مكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. من إخراج تامر عشري. وإنتاج أحمد فهمي.وعلى صعيد السينما، تنتظرعرض فيلم "برشامة" الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد. ويتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي؛ حيث تلعب ريهام شخصية مُعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتُحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. والعمل من تأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب. إخراج خالد دياب. وكان مقرراً أن تقدّم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر، ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.وتعملعلى التحضير لفيلم ثانٍ يحمل اسم "خريطة رأس السنة" بمشاركة الفنان محمد ممدوح. وإخراج أحمد حمدي. ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة؛ لتسجل ريهام تعاوناً جديداً مع محمد ممدوح بعدما قدّما سوياً مسلسل "رشيد"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.كما تألّقت الفنانةخلال موسم مسلسلات رمضان 2025، بشخصية "هند" من مسلسل "ظلم المصطبة"، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي، وناقش قضية هامة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع. وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.وقد شارك في بطولة المسلسل: فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وضيفا الشرف دياب وأحمد فهيم. ومن تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجائي، وإسلام حافظ. وإخراج محمد علي، وعمرو موسى. وإنتاج شركة united studios.