بعد ظهور زوجة مينا مسعود على كرسي متحرك.. ما حقيقة حالتها الصحية؟

تصدرت الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية إميلي شاه زوجة الفنان العالمي مينا مسعود؛ ترند مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث "غوغل"؛ وذلك بعد ظهورها على كرسي متحرك بعد أيام قليلة من زواجها؛ الأمر الذي أثار قلق وحيرة متابعيها وجمهورها.

بداية القصة

إميلي شاه تثير الجدل

إميلي شاه تتخلى عن الكرسي المتحرك في شهر العسل - الصورة سكرين شوت من ستوري حسابها على إنستغرام

إميلي شاه ومينا مسعود أثناء قضاء شهر العسل- الصورة سكرين شوت من ستوري حسابها على إنستغرام

بدأت القصة عندما فاجأتزوجة النجم العالمي مينا مسعود جمهورها ومتابعيها، عدد من الصور من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ ظهرت من خلالها وهي جالسة على كرسي متحرك، وبجانبها زوجها يحمل حقائبها، دون الكشف عن طبيعة حالتها أو إصابتها؛ الأمر الذي أثار حيرة وتساؤلات محبي ومتابعي الزوجين.وبعد نشرها هذه الصور، لم تمض ساعات قليلة حتى شاركتصورًا جديدة أثارت من خلالها الجدل بشكلٍ أكبر، وذلك بعد نشرها عدد آخر من الصور أثناء قضائها شهر العسل، وقد تخلت عن كرسيها المتحرك، وبدت تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي دون الكشف عن أي أسباب.

زفاف مينا مسعود يجمع بين الطقوس الهندية والأجواء الغربية

حفل زفاف ثان بالطابع الأوروبي

وفي أجواء مميزة جمعت بين العادات الهندية التقليدية وحفل الزفاف الغربي الكلاسيكي؛ كان النجم المصري العالمي، قد احتفل بحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام وصفت بـ "الأسطورية"، حيث جاء الحفل الأول على الطابع الهندي، وظهر الثنائي وهما يمارسان الطقوس المستوحاة من الثقافة الهندية؛ كما ارتديا الزي الهندي التقليدي؛ حيث ظهر مسعود ببدلة هندية مطرزة باللون الأبيض، فيما ظهرت العروس بساري لامع باللون الأحمر.أما في الحفل الثاني فقد اختار العروسان الطابع الغربي العصري ليميز الحفل؛ حيث ارتدى مينا بدلة كلاسيكية سوداء أنيقة، أما العروس فاختارت فستانًا أبيض أنيق من الساتان بدون أكمام، مع طرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض من التول، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة الويفي الأنيقة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وجاء الاحتفال وسط أجواء سيطر عليها البهجة والرومانسية وتصفيق الحضور، وعلق مينا مسعود على الفيديو قائلًا: "حفل زفاف أحلامنا".

قصة حب مينا مسعود وإميلي شاه

وقد روى النجممن خلال برنامج "معكم مني الشاذلي"، إن قصة حبه معبدأت في مدينة لوس أنجلوس في أثناء إقامته هناك، وأضاف: "قابلنا بعض لما كنت عايش في لوس أنجلوس، وتعرفنا على بعض لفترة قبل ما ندخل في علاقة رسمية. قعدنا سنة كاملة نتعرف على بعض، كنت بسافر لشغلي وهي كمان بتسافر كتير، لأنها ممثلة وبتشتغل في الإنتاج، ووالدها منتج كبير في الهند".

وأوضح مينا أن ما جذب انتباهه لإميلي هو شخصيتها الدافئة وبعض الطباع التي جعلته يشعر أنها قريبة من المصريين.

وتابع: "والدها هندي ووالدتها أمريكية، وأكثر حاجة حبيتها فيها إنها فكرتني بالمصريين. عندها نفس الانطباعات والروح. بتعرف تطبخ كويس وبتعمل حاجات كتير بحبها. وفي أكلة هندية بحبها اسمها بالمصري بامية، بس بيعملوها بطريقتهم".

أكد مينا أن العلاقة بين الأسرتين تسودها أجواء من المحبة والاحترام المتبادل، ما ساعد على ترسيخ العلاقة بينهما: من ناحيتنا وناحية أسرتها، في احترام ومحبة متبادلة، وده ساعد العلاقة تبقى أقوى.

خطوبة مينا مسعود وإميلي شاه

وفي لقاءٍ حصري مع مجلة "HELLO" أعلن الثنائيخطبتهما عبر نشر صورٍ من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي، والتي تم تصويرها من اليابان، المكان الذي اختاره مينا مسعود، لعرض الزواج على حبيبة عمره كما وصفها. وقد عبّرعن حماسه خلال اللقاء وقال: "في موعدنا الأول، شعرتُ أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

بينما قالت إميلي، 29 عامًا: "الوطن بالنسبة لي هو أينما يكون مينا". وتابع مينا حديثه قائلًا: "إميلي مختلفة تمامًا عني. تقول ما تشعر به وبماذا تفكر، وأحب ذلك فيها لأنها جعلتني أخرج ما بداخلي دون تفكير. لقد كنت بحاجة إليها بالتأكيد في حياتي".

