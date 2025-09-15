في يوم ميلاده الـ 41.. الأمير هاري يرغب أن يكون التركيز على والده أكثر خلال العام المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - في يوم ميلاده الـ41، والذي يوافق اليوم 15 سبتمبر، يخطو الأمير هاري خطى ثابتة نحو مرحلة جديدة في حياته، يبدو أنه أراد ألا تخلو من تعزيز علاقته بوالده الملك تشارلز، وكذلك بتقارب أولاده أكثر ببلدهم الأم بريطانيا، وبجدهم ملك بريطانيا.

الأمير هاري وأمنيته في العام الجديد

كشف الأمير هاري، دوق ساسكس، خلال مقابلة حديثه أجراها مع صحيفة الغارديان عقب عودته إلى منزله في كاليفورنيا، بعد لقائه الأخير مع الملك تشارلز في لندن -اللقاء الذي جمعهما بعد 19 شهرًا تقريبًا- عن رغبته في أن يتركز العام المقبل على والده أكثر.

وشدد هاري على أن هذه الزيارة جعلته أكثر رغبة في العودة إلى وطنه، قائلاً: "خلال العام المقبل، يجب أن يكون التركيز على والدي. وأريد أن أقضي مزيدًا من الوقت في المملكة المتحدة"، كما أكد أنه يخطط لأخذ طفليه الأمير آرتشي (6 أعوام) والأميرة ليليبت (4 أعوام)، لزيارتها يومًا ما". وتابع دوق ساسكس: "هذا الأسبوع جعل فكرة العودةلبريطانيا أقرب بالتأكيد".

وكان قد وصف مراقبون ملكيون هذا اللقاء بأنه مرحلة جديدة في العلاقة بين الأب والابن بعد فترة جفاء طويلة.

ميغان ماركل ونصيحة "قول الحقيقة"

في نفس المقابلة، تطرق الأمير هاري للحديث عن زوجته ميغان ماركل، 44 عامًا، مؤكدًا أنها دائمًا ما تشجعه على التمسك بالحقيقة باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية للعيش. وقال: "ميغان تقول لي دائمًا: فقط التزم بالحقيقة، وهذا ما أعتمد عليه دائمًا. وإذا فكرت بهذه الطريقة، فلن يكون هناك سبب للكذب. الكذب يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين".

مذكرات "Spare" لم تكن فضيحة

كما تحدث دوق ساسكس عن مذكراته "Spare" الصادرة عام 2023 التي كشف خلالها أسرار من داخل القصر الملكي، وحققت أصداء واسعة حول العالم، ووصفها: "الكتاب لم يكن فضيحة كما وصفه البعض، بل كان محاولة لتصحيح الروايات الإعلامية السائدة".

وتابع: "أعلم أن التعبير عن رأيي أزعج البعض وتعارض مع السرد الذي اعتادوا عليه، أما الكتاب فكان سلسلة من التصحيحات لقصص نُشرت عني. لم أكشف فضائح، بل قدّمت رسالة صعبة بأفضل طريقة ممكنة، والآن ضميري مرتاح".

وعن سبب نشر هذه الأسرار، أوضح هاري: "الأمر لا يتعلق بالانتقام، بل بالمساءلة. لا يمكنك أن تتصالح قبل أن تصل إلى الحقيقة".

لقاء شخصي بعد 19 شهرًا

شهدت زيارة الأمير هاري الأخيرة إلى المملكة المتحدة محطة مهمة تمثلت في لقاء خاص مع والده الملك تشارلز، في قصر كلارنس هاوس، وهو أول اجتماع شخصي يجمعهما منذ 19 شهرًا. وصل دوق ساسكس إلى القصر في تمام الساعة 5:20 مساءً يوم 10 سبتمبر، وغادر بعد نحو 55 دقيقة من اللقاء.

وكانت آخر مرة التقى فيها الأب والابن في فبراير 2024، بعد أيام قليلة من إعلان القصر الملكي عن خضوع الملك لعلاج لمرض السرطان الذي لم يُكشف عن نوعه حتى الآن.

وتضمنت زيارة الأمير هاري إلى لندن عددًا من الفعاليات التي حرص على حضورها، أبرزها زيارة عدة مؤسسات خيرية قريبة من قلبه، وإلقاء خطاب مؤثر في حفل توزيع جوائز WellChild، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة مع والده التي وُصفت بأنها كانت صريحة.

