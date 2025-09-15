القائمة الكاملة: مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يكشف عن الفائزين في دورته الخمسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - اختتم مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) دورته الخمسين التاريخية، التي أُقيمت من 5 إلى 15 سبتمبر 2025، بالإعلان عن الفائزين بجوائزه يوم 14 سبتمبر، وسط حضور قياسي تجاوز 700 ألف زائر.

هذه الدورة المميزة قدّمت أكثر من 1200 عرض سينمائي، و110 سجادات حمراء، إلى جانب مشاركة 6000 مندوب صناعي وآلاف الصحفيين، مما عزز مكانة TIFF كواحد من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم.

شهدت الدورة إدخال جائزتين جديدتين: "جائزة اختيار الجمهور الدولي" للأفلام الطويلة، و"جائزة أفضل فيلم قصير متحرك" في قسم "القصات القصيرة"، في خطوة تعكس التزام المهرجان بالابتكار والتنوع الثقافي.

تأسس TIFF عام 1976 كحدث محلي صغير بعنوان "مهرجان المهرجانات"، لكنه تطور ليصبح منصة عالمية رائدة، حيث تُعدّ جائزة "اختيار الجمهور" مؤشرًا موثوقًا لنجاح الأفلام في موسم الجوائز، إذ فاز 12 من آخر 15 فائزًا بها بترشيحات لأوسكار أفضل فيلم، وحصد أربعة منهم الجائزة الكبرى.

جوائز اختيار الجمهور: قصص إنسانية تلقى صدى عالميًا

View this post on Instagram A post shared by TIFF (@tiff_net)

تُعدّ جوائز "اختيار الجمهور"، التي يصوت عليها الجمهور مباشرة، من أبرز ملامح TIFF، وغالبًا ما تكون بوابة لسباق الأوسكار، كما حدث مع أفلام مثل Slumdog Millionaire (2008) و12 Years a Slave (2013)، اللتان فازتا بجائزة أفضل فيلم.

هذا العام، شمل البرنامج أكثر من 300 فيلم من 70 دولة، تناولت قضايا إنسانية عميقة مثل الحزن، الإنقاذ، والغموض.

الجائزة الكبرى: فاز بها Hamnet للمخرجة شولي تشاو، صاحبة Nomadland (2020) الفائز بأوسكار أفضل فيلم. يستند الفيلم إلى رواية ماجي أوفاريل، ويروي قصة ويليام شكسبير وفقدان ابنه هامنت عام 1596، مستكشفًا الحزن كمحفز للإبداع الشعري. يضم الفيلم أداءً مميزًا لجيسي باكلي (بدور آن هاثاواي، زوجة شكسبير) وجو ألوين (بدور شكسبير)، ويُعدّ الفوز الثاني لتشاو بهذه الجائزة بعد Nomadland.

المركز الثاني: Frankenstein لغييرمو ديل تورو، إعادة تقديم معاصرة لرواية ماري شيلي بأسلوب بصري غني، يجمع بين الرعب والدراما الإنسانية، بطولة جاكوب إلوردي وأوسكار آيزاك.

المركز الثالث: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery لرايان جونسون، الجزء الثالث من سلسلة الغموض التي حققت إيرادات عالمية تجاوزت 600 مليون دولار، بطولة دانيال كريغ، كايلي سبايني، وجوش برولين.

للمزيد من الأخبار: فرانكشتاين في مهرجان فينيسيا 2025: غييرمو ديل تورو ...

جائزة اختيار الجمهور الدولي (جديدة)

الفائز: No Other Choice للمخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، صاحب Oldboy (2003). يتناول الفيلم صراعات أخلاقية في سياق سياسي مشحون، مع أداء قوي لبارك هي إيل وكيم يون سوك، مما يعكس التزام TIFF بدعم السينما الآسيوية.

المركز الثاني: Sentimental Value للنرويجي يواخيم ترير، الفائز بجائزة الجراند بري في مهرجان كان 2025، ويستكشف العلاقات العائلية والذاكرة بأسلوب شعري.

المركز الثالث: Homebound للهندي نيراج غايوان، الذي يتناول قضايا الهوية والعزلة في مجتمع حديث، بطولة أنوبام خير وديفيكا بهيسي.

جائزة اختيار الجمهور للأفلام الوثائقية

الفائز: The Road Between Us: The Ultimate Rescue لباري أفريتش، وثائقي يروي قصة إنقاذ يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، مستندًا إلى شهادات حقيقية، وأثار نقاشًا قبل عرضه بسبب موضوعه الحساس.

المركز الثاني: EPiC: Elvis Presley in Concert لـ باس لورمان، استعادة بصرية وصوتية لحياة إلفيس بريسلي من خلال حفلاته الأيقونية، مستفيدًا من تقنيات رقمية متقدمة.

المركز الثالث: You Had To Be There: How the Toronto Godspell Ignited the Comedy Revolution لنيك ديفيس، يستعرض تأثير مسرحية Godspell على الكوميديا الكندية الحديثة، مع إشارات إلى نجوم مثل مارتن شورت ويوجين ليفي.

قد ترغبين في معرفة لماذا بكت أنجلينا جولي بمهرجان تورونتو السينمائي في كندا؟

جائزة قسم منتصف الليل (Midnight Madness)

الفائز: Nirvanna the Band the Show the Movie لمات جونسون، فيلم كوميدي تجريبي يكرم الموسيقى البديلة الكندية، مستوحى من مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم، بطولة مات جونسون وجاي ماكارول.

المركز الثاني: Obsession لكاري باركر، قصة نفسية مشوقة تستكشف الوسواس والخوف.

المركز الثالث: The Furious لكنجي تانيغاكي، فيلم أكشن ياباني يتميز بمشاهد قتالية مكثفة.

أتاح المهرجان عروضًا مجانية للأفلام الفائزة في TIFF Lightbox بدءًا من 14 سبتمبر 2025، مع تذاكر متاحة للجمهور العام لتعزيز الوصول إلى هذه الأعمال.

جوائز «شورت كاتس» للأفلام القصيرة

أضاف TIFF جائزة جديدة لأفضل فيلم قصير متحرك، بدعم مالي قدره 10,000 دولار كندي لكل فائز، لتشجيع الإبداع في الأعمال القصيرة.

ضمت لجنة التحكيم:

آشلي إيريس غيل (مخرجة أفلام قصيرة)

مارسيل جان (مدير فني لمهرجان آنسي للرسوم المتحركة)

كونور جيسوب (ممثل ومخرج)

الفائزون:

View this post on Instagram A post shared by TIFF (@tiff_net)

أفضل فيلم قصير دولي: Talk Me (إسبانيا/الولايات المتحدة) لجويكار هانا. وصفته اللجنة بأنه "جريء في تصوير الحميمية والرغبة الإنسانية، مع تصوير سينمائي جميل يغمر المشاهد في عوالم الصدق والضعف".

ذكر شرفي: Agapito (الفلبين) لأربين بيلارمينو وكايلا دانيل روميرو، لـ"دقته الشكلية، نبرته الرقيقة، ووعيه الشعري بالحركة، مع إشادة خاصة بأداء الأطفال البارز".

أفضل فيلم قصير كندي: The Girl Who Cried Pearls لكريس لافيس وماسيك شتشرابوفسكي، لـ"إنجازه التقني الجريء والإخراج الفني الغني الذي يبتكر عالمًا خياليًا يعكس أسطورة الطمع".

ذكر شرفي: A Soft Touch لهيذر يونغ، لـ"تحويلها لحظات يومية إلى صورة هادئة ومدمرة للإهمال والصمود، مع دعوة للتعاطف مع كبار السن".

أفضل فيلم قصير متحرك (جديدة): To the Woods (فرنسا) لأغنيس باترون، رحلة صامتة تتأمل في أسرار الزمن والذاكرة. أشادت اللجنة بتصميم الصوت والموسيقى لبيير أوبركامف، واصفة إياها بـ"أحد أبرز التركيبات الموسيقية في السنوات الأخيرة".

TIFF 50: منصة عالمية للحوار الثقافي

يشكّل المهرجان منصة لعرض أكثر من 300 فيلم من 70 دولة، مجسدًا التنوع الثقافي والاجتماعي، ومبرزًا القصص الإنسانية المبتكرة.

أكدت إدارة المهرجان أن إدخال الجوائز الجديدة يعكس التزامًا بدعم الأصوات الناشئة وإبراز السينما العالمية، مما يعزز دور TIFF كجسر بين السينما الكندية والدولية.

تاريخيًا، ارتبطت جائزة "اختيار الجمهور" بنجاح أفلام في الأوسكار، ويُتوقع أن يعزز فوز Hamnet وNo Other Choice من فرصهما في موسم الجوائز المقبل، خاصة مع بدء العرض التجاري لـHamnet بشكل محدود في 27 نوفمبر 2025، ثم عرضه الواسع في 12 ديسمبر 2025. كما يُنتظر أن يبدأ عرض No Other Choice في يناير 2026، مما يجعله مرشحًا قويًا في فئات الأفلام الأجنبية.

وفي تصريح رسمي، قالت إدارة المهرجان: "TIFF 50 احتفاء بالسينما كقوة للتغيير، وإلهام لجيل جديد من صناع الأفلام".

يواصل المهرجان دعم الإنتاج السينمائي من خلال برامج التمويل والتدريب، مما يجعله أحد أكبر المهرجانات في أمريكا الشمالية.

الدورة المقبلة

https://www.instagram.com/p/DOmUAzeD4LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmUAzeD4LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmUAzeD4LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلنت إدارة المهرجان أن الدورة الـ51 ستقام من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، مع وعد بمواصلة دعم الإبداع السينمائي المحلي والعالمي، وتوسيع البرامج الدولية لتشمل المزيد من الأصوات الشابة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".